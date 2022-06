Salário elevado não é o suficiente para captar bons profissionais

Profissionais acima dos 35 anos valorizam mais o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal © Pixabay

Um estudo divulgado esta segunda-feira pelo CEMS, uma aliança global composta por mais de 30 universidades e escolas de gestão, a qual integra a Nova SBE, dá conta de que, na hora de procurar e ponderar novas funções ou empregos, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é tão valorizado pelos profissionais como o salário, apresentando-se como fator decisivo.

Apesar de o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e o salário ter tido a mesma classificação na amostra total, composta por 4206 profissionais oriundos de 75 países, os profissionais com mais de 35 anos afirmaram valorizar mais o primeiro fator em detrimento do segundo. Já para os recém-licenciados e profissionais mais jovens, o salário assume uma maior expressividade.

Ainda em matéria de pontos-chave tidos em conta na procura por uma nova função dentro da sua própria empresa ou noutra, os inquiridos colocaram "uma progressão rápida na carreira" e a "oportunidade de gerar impacto global numa fase inicial" em terceiro e quarto lugar, respetivamente.

"Para profissionais de todo o mundo, embora o salário seja sempre um fator importante, não é determinante. Alcançar um bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e ter a oportunidade de gerar impacto numa função é mais importante do que nunca, para colaboradores de todas as idades", refere Nicole de Fontaines, diretora executiva da CEMS, citada em comunicado.

Também a oportunidade de viajar pelo mundo apareceu entre os cinco principais fatores que influenciam as decisões dos profissionais mais jovens, na casa dos 19 aos 25 anos. No entanto, este não aparenta ser um ponto essencial para outras faixas etárias, que revelaram dar mais importância a uma "liderança inspiradora".

Numa altura em que atrair e reter talento constitui o principal desafio para as empresas, a responsável diz ser crucial que "as organizações ouçam atentamente o que os profissionais mais desejam e ajam de acordo com isso", pois só seguindo estes passos, conseguirão "obter uma vantagem competitiva".

Quanto aos profissionais em início de carreira, "tal significa oferecer oportunidades para trabalharem em projetos que geram impacto global real, ao mesmo tempo em que se reconhece a sua necessidade de ter uma vida para além do trabalho", conclui Nicole de Fontaines.