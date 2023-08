Salário médio sobe 2,4% em termos reais entre abril e junho à boleia do abrandamento da inflação

O salário médio bruto total mensal de 4,6 milhões de trabalhadores subiu 2,4% em termos reais, entre abril e junho, à boleia do arrefecimento da inflação, divulgou esta quinta-feira, 10 o Instituto Nacional de Estatística (INE). Já no que respeita à componente base o avanço foi de 2,7%.

"Trata-se da segunda vez consecutiva em que são registados aumentos reais nas remunerações desde novembro de 2021", adianta o INE.

Comparando o período em análise com o primeiro trimestre do ano "assistiu-se a uma forte desaceleração dos preços (de 8,0% para 4,4%) e a uma menor desaceleração das remunerações (de 7,8% para 6,7%, no caso das remunerações totais)", explica o gabinete de estatística.

Em termos nominais, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou 6,7%, para 1 539 euros. Já a componente regular (+6,8%) e a componente base (+7,2%) situou-se, respetivamente, em 1 215 euros e 1 144 euros.

No total, estes aumentos abrangem 4,6 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações, um avanço de 4,1% em comparação com o segundo trimestre de 2022.

Privado com maiores aumentos

Foi no setor privado que "as remunerações aumentaram de forma mais expressiva". "A remuneração total registou uma variação homóloga de 7,5%, de 1 290 euros em junho de 2022 para 1 387 euros um ano depois.



A componente regular aumentou, igualmente, 7,5%, subindo de 1 045 euros para 1 124 euros, e a remuneração base aumentou 7,9%, passando de 979 Euros para 1057 euros", detalha o INE. Em termos reais, as subidas nos ordenados dos privados corresponderam a um avanço de 3,1% na remuneração total e na regular e 3,4% na base.

Já na administração pública o salto foi menor, com as remunerações total, regular e base a aumentarem 2,2%, 1,8% e 2,1%, respetivamente, em termos reais. Os salários no Estado registaram um acréscimo homólogo de 6,4% na remuneração total média por trabalhador atingindo os 2 328 euros em junho de 2023

"Neste período, a componente regular aumentou 6,2%, de 1 591 euros para 1 689 euros, e a remuneração base registou um aumento de 6,5%, passando de 1 498 euros para 1 596 euros", acrescenta o gabinete.

Por atividade económica, e em relação a junho de 2022, os maiores aumentos da remuneração bruta total mensal média registaram-se nas "atividades administrativas e dos serviços de apoio", nas empresas de 1 a 4 trabalhadores (7,7%), no setor privado (7,5%) e nas empresas de "Serviços de mercado com forte intensidade de conhecimento" (9,3%).

As subidas homólogas menos expressivas foram verificadas nas empresas com 100 a 249 trabalhadores (5,3%), na administração pública (6,4%) e nas empresas de "serviços financeiros com forte intensidade de conhecimento"

Em sentido inverso, os salários caíram nas atividades de "eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio".