O salário médio bruto em Portugal, incluindo subsídios e todas as componentes, subiu em março aos 1227 euros, num crescimento homólogo de 3,1%, e numa tendência que continua a ser influenciada pela destruição de emprego entre os salários mais baixos do país.

Segundo dados do INE publicados nesta quinta-feira, que têm por base as declarações de remunerações de beneficiários da Segurança Social e subscritores da Caixa Geral de Aposentações, o número de salários pagos no país diminuiu num ano 2,5%, com o alojamento e restauração e as atividades administrativas e serviços de apoio a serem os mais penalizados. Foi também entre estes sectores que mais cresceu a média salarial.

