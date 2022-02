Salário médio habitual subiu aos 1106 euros brutos em 2021

© TIAGO PETINGA/LUSA

O salário que habitualmente os trabalhadores portugueses recebem a cada mês - remuneração-base e complementos - atingiu no ano passado, em termos médios, 1106 euros brutos, numa subida de 3,1% em termos nominais e que, descontada a inflação, correspondeu a um ganho de 1,8% face a 2020.

Os valores para a totalidade do ano, divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas, revelam um ligeiro abrandamento na subida da remuneração média regular, que um ano antes crescia 3,3%.

Quanto ao salário-base médio, ficou no ano passado em 1039 euros brutos, com um aumento nominal de 3% (3,3% em 2020), e de 1,7% em termos reais.

Já o salário médio total - incluindo subsídios de férias e de Natal - atingiu os 1361 euros brutos, numa melhoria de 3,4% (3% em 2020) que, descontando os 1,3% de inflação apurados em 2021, se traduz numa subida real dos vencimentos de 2,1%.

Os valores avançados pelo INE têm por base as remunerações declaradas à Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações, abrangendo um total de 4,2 milhões de trabalhadores na média do ano em análise. O número representou uma subida de 2,1% no total de trabalhadores face a um ano antes.

À semelhança do que sucedeu no ano anterior, parte da evolução salarial média mais positiva de 2021 é explicada ainda pela perda de emprego entre os trabalhadores com os salários mais baixos. É o que sucede, nomeadamente, nas atividades ligadas ao turismo, onde os salários registam um dos maiores aumentos, de 6,2%, após uma redução de emprego de 2,3%. Os dados do INE colocam agora o salário habitual médio no alojamento e na restauração nos 740 euros brutos.

Por sectores de atividade, as variações nas remunerações brutas regulares médias oscilaram entre uma perda de 0,8% em termos nominais (menos 2,1% em termos reais) nas áreas ligadas à função pública - administração pública e defesa e segurança social obrigatória - para os 1401 euros de salário médio habitual bruto, e um ganho de 6,3% (5% em termos reais) nas atividades artísticas, de lazer e desporto, para uma remuneração média habitual bruta de 1126 euros. Em ambos os sectores houve subida de emprego: de 3,3% e de 2%, respetivamente.

A análise do INE, aliás, destaca as diferenças de comportamento salarial no sector privado e no sector público no último ano. Se no sector privado o salário médio habitual cresceu 4% (3,7% em termos reais), atingindo os 1008 euros brutos, já no sector público o crescimento foi de apenas 0,3%, ficando em 1570 euros. Neste último caso, observa-se uma perda de poder de compra em 1% devido à inflação registada.

Na função pública, o emprego cresceu 2,8%, e no sector privado 2%, de acordo com os dados com origem na Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações.