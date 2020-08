Salário médio nas empresas em lay-off simplificado caiu 2%

O lay-off simplificado fez recuar em 2% o salário médio nas empresas que aderiram à medida extraordinária, apontam esta quinta-feira dados publicados pelo INE. No trimestre terminado em junho, era essa a quebra nas remunerações totais por comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados obtidos pelo instituto junto da Segurança Social.

A última nota estatística sobre a evolução das remunerações em Portugal dá ainda conta de um crescimento homólogo nos vencimentos totais de 1,6% durante os primeiros meses agudos da pandemia, com os ganhos por trabalhador (incluindo rubricas como o subsídio de férias) a atingirem os 1326 euros. Trata-se de metade da velocidade observada em março. Quando os salários cresciam 3,2%.

Mas o INE analisa também já o efeito das reduções salariais, até um terço, nos contratos suspensos e horários reduzidos de que se socorreram mais de cem mil empresas nacionais neste período.

