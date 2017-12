Salário mínimo de 580 euros a partir de 1 de janeiro

O salário mínimo nacional vai subir para os 580 euros a partir de 1 de janeiro. Esta quinta-feira foi publicado em Diário da República o decreto-lei que fixa a remuneração mínima para 2018 e que foi definida mesmo sem acordo com os parceiros sociais, o que não acontecia há pelo menos 10 anos.

A falta de consenso não resultou do valor do novo salário mínimo, mas das condições que as confederações patronais colocaram em cima da mesa e que, segundo o ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, não eram possíveis de concretizar porque, avisou, o governo “não subscreve um acordo que tem um preço inaceitável”.

As confederações patronais exigiram a concretização integral do acordo de Concertação Social assinado no início deste ano, reclamando em concreto uma redução das contribuições das empresas para os Fundos de Compensação do Trabalho de 1% para 0,2%, uma alteração do pagamento por conta do IRC e a garantia de estabilidade na legislação laboral.

Do lado dos sindicatos, a CGTP defendeu uma subida mais expressiva do salário mínimo, para os 600 euros; a UGT lamentou a falta de consenso.

O Governo fixou o salário mínimo nacional em 580 euros após a reunião da Concertação Social de 20 de dezembro.