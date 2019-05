Salário não é fator chave. Candidatos procuram empresas com propósito social

Salário e reputação da empresa deixaram de ser os únicos fatores atrativos na hora de procurar emprego. Esta é um das conclusões do estudo “Atrair o Talento do Futuro” da Michael Page, consultora de recrutamento.

A análise recaiu sobre vários países da Europa, Portugal incluído, e revelou que, atualmente, os candidatos interessam-se também pelos compromissos sociais das organizações e pelas causas e temas que apoiam. “As pessoas procuram relações com mais significado, querem compreender o propósito que está subjacente às suas funções e sentir-se realizadas nas tarefas que desempenham”, diz a consultora. A mudança, muitas vezes associada aos millennials, tem um eco intergeracional e constitui hoje em dia uma prioridade para todos os candidatos.

A informação recolhida junto de empresas nacionais revela também a mudança no recrutamento e o afastamento da perspetiva tradicional de que o dinheiro é o principal fator de motivação, sendo a evolução da função e da própria empresa, relevantes para a atração de talento.

O envolvimento dos colaboradores e sua transformação enquanto embaixadores da marca é um método utilizado por 36% das empresas para atrair gestores e encontrar os melhores perfis de forma mais rápida.

“Quando os empregadores compreendem a motivação e os pontos de interesse dos seus colaboradores, podem usar essa informação para atrair os melhores candidatos através da sua imagem de marca como empregador”, explica Álvaro Fernández, diretor-geral da Michael Page. “Se conseguir transformar os seus colaboradores de topo em embaixadores da marca, está a contribuir para criar uma primeira linha aberta e transparente de informação sobre a empresa”.

O recrutamento do futuro, de acordo com o estudo, passa pela compreensão das soft skills, da motivação e da personalidade dos candidatos. A consultora revela que se trata de uma conjugação de inteligência emocional e competências cognitivas.

Uma em cada três pessoas abandona a empresa no primeiro ano

A taxa de abandono de uma empresa por parte dos candidatos é elevada. Dados da consultora indicam que em cada 100 contratações, 13 falham ou as pessoas acabam por abandonar a empresa durante o período de experiência. E mais: uma em cada três pessoas abandona a organização no primeiro ano.

Nesse sentido, as ferramentas tradicionais de recrutamento “têm de ser otimizadas para se adaptarem a um mundo que exige mais transparência”, aponta a Michael Page. Entre outras estratégias, os empregadores devem melhorar os anúncios de emprego, de forma a refletir transparência das ofertas e motivar potenciais candidatos.

“No futuro, o mercado de trabalho terá mais automatização em todos os processos. No entanto, o objetivo não é substituir o humano na cadeia de valor, é dar-lhe apoio e expandir as suas capacidades. A tecnologia ajudará a aumentar as competências das pessoas ao acelerar os processos de seleção ou ao contribuir para a eliminação de enviesamentos nos anúncios de empregos”, referiu Álvaro Fernández.