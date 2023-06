Salários declarados abrandaram para 5,8% em abril

(Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

O salário médio dos trabalhadores por conta de outro, e declarado à Segurança Social, subiu 5,8% em abril, quando comparado com o período homólogo, tendo mesmo abrandado em relação ao início de 2023 conforme os indicadores do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP), tutelado pelo Ministério do Trabalho (MTSSS). No entanto, os números não coincidem com subida de 8% até abril, proclamados pela ministra Ana Mendes Godinho.

A notícia é avançada pelo Negócios que diz ainda que em março o aumento do salário médio dos trabalhadores por conta de outro foi de 5,9%, o que revelava um abrandamento em comparação com os 8% de fevereiro ou os 9,9% de janeiro.

A diferença é explicada via gabinete da ministra do Trabalho que diz que em causa está a variação do "acumulado". "A variação de 8% é do acumulado entre janeiro e abril, face ao período homólogo: +8% ou +95 euros mensais". Embora sem a apresentação de contas por parte do MTSSS, diz aquele jornal que é possível concluir que a média das variações homólogas dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril é de 7,9%.