É a medida de maior impacto das que têm sido tomadas para salvaguardar rendimento das famílias devido à pandemia do novo coronavírus. A Segurança Social prevê gastar até 294 milhões de euros com pagamento de parte das remunerações dos trabalhadores que se vejam forçados a ficar em casa para assistência a menores de 12 anos cujas aulas presenciais param até 9 de abril na sequência do estado de alerta decretado pelo governo na última quinta-feira. Parte equivalente deverá ser suportada pelas empresa, com o restante impacto a traduzir-se na perda de rendimentos em um terço para aqueles pais que tiverem de ficar em casa sem opção de teletrabalho.

As regras da medida estavam ontem ainda por publicar à hora de fecho desta edição, esperando-se um despacho do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Entre outras coisas, para explicitar quem dá, e como dá, início ao processo de pedido de justificação de falta e apoios, um que exigirá coordenação entre empregadores, trabalhadores e Estado.

Quanto recebe quem ficar em casa?

Para quem ficar a realizar teletrabalho enquanto acompanha os filhos menores, não há perda de rendimentos. A diferença estará em trabalhar em casa, mas o salário será mantido integralmente, ainda que o empregador possa, por esse motivo, decidir não atribuir subsídio de refeição. Quem não tiver essa opção e necessitar de aceder a este regime extraordinário vai ficar durante a medida a receber dois terços do salário, com impacto nos vencimentos de março e abril correspondentes ao período da medida. Na quinta-feira, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, deu conta da intenção de que “nenhum trabalhador receba com esta medida menos que o salário mínimo nacional”. O impacto da medida é, na prática, dividido por três. Um terço da retribuição caberá ao Estado suportar, outro terço o empregador. Os trabalhadores suportarão a perda do terço remanescente do salário. Será, segundo Ana Mendes Godinho, “um esforço de todos”.

Qual dos pais poderá ficar em casa?

Será opção dos pais, mas só caberá a um dos progenitores ficar em casa no âmbito desta medida – pelo menos, de cada vez. Segundo os esclarecimentos prestados pelo governo, os pais poderão prestar assistência de forma alternada, apenas nunca ao mesmo tempo.

E os trabalhadores independentes?

Também serão abrangidos, mas nestes casos o salário fica reduzido a um terço da remuneração média declarada nos últimos três meses. O governo diz que vai ter atenção à variabilidade de rendimentos ao longo do tempo, algo que deverá ser acautelado no despacho da medida. Há limites mínimos e máximos para o que estes trabalhadores poderão receber. O mínimo são 438,81 euros e o máximo 1097 euros.

Quais os prazos para o pagamento?

O governo ainda não esclareceu. Relativamente a outros apoios antes anunciados para suporte de rendimento em situações de quarentena e doença, as datas de pagamento pela Segurança Social são aquelas previstas no calendário regular das prestações sociais quanto ao subsídio de doença – habitualmente, meados do mês (o subsídio é este mês pago a 16 de março). O mesmo calendário vale para as prestações familiares. Mas ainda não é conhecido o enquadramento que terá o novo apoio extraordinário.

O que muda na quarentena ou doença?

Os apoios já estavam acautelados, mas agora há novidades. A quarentena suportada a 100% (por 14 dias) passa a estar expressamente prevista também para os trabalhadores independentes (estava antes subentendida na inclusão de todos os trabalhadores do setor privado) e o acesso ao subsídio de doença para quem fique infetado acontece a partir do primeiro dia de contágio declarado pelas autoridades de saúde. Antes, os trabalhadores por conta de outrem (público e privado) recebiam apenas a partir do quarto dia de doença, e os trabalhadores independentes só ao 11.o dia. No subsídio de doença, a Caixa Geral de Aposentações cobre as remunerações em 90% e a Segurança Social em 55%, nos 30 primeiros dias de baixa médica.

Alterado às 21h47. As aulas presenciais são suspensas, mas muitas escolas permanecem abertas com os docentes ainda a realizarem trabalho presencial.