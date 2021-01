Salários mais baixos na função pública sobem 10 e 20 euros em 2021

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, durante a audição na Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República em Lisboa, 11 de novembro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

À saída de uma reunião com o Governo para discutir os salários na Administração Pública, Sebastião Santana, da Frente Comum, avançou à imprensa que os salários maios baixos da função pública vão subir este ano.

"O nível de entrada na função pública vai subir 20 euros, para 665 euros, e o nível seguinte terá um aumento de 10 euros e passará a ser de 703 euros, ficando muito aquém da possibilidade de aumento para este ano", afirmou o responsável da Frente Comum, em declarações transmitidas pela RTP3.

Segundo o dirigente sindical, esta "proposta de aumento salarial é manifestamente insuficiente", afirmou.

"Não mexe uma vírgula em relação ao nível de salários do resto da administração pública", considera o responsável da Frente Comum, sublinhando que ainda haverá mais uma reunião.

Sebastião Santana disse ainda que "a concretizar-se, vamos manter a compressão da tabela remuneratória única, a não valorização da antiguidade e a diferenciação de carreiras com conteúdos funcionais diferentes".

O Governo reúne esta segunda, dia 4, e na quarta-feira, dia 6, com as estruturas sindicais para negociar aumentos salariais na administração pública.

No ano passado, na conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2021, o ministro das Finanças, João Leão, afirmou que cerca de cem mil trabalhadores da administração pública seriam abrangidos por um aumento de salário. Em outubro, não detalhou concretamente qual seria o aumento, notando que tal estaria pendente de acordo com os parceiros sociais.