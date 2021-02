Salário médio cresceu 2,9% no ano passado, para 1314 euros

A pandemia está a dar fortes dores de cabeça ao comércio mas também à indústria, cuja carteira de encomendas está a encolher. © Foto: TIAGO PETINGA/LUSA

Apesar da pandemia, e do impacto das medidas de lay-off com cortes impostos a uma parte significativa das remunerações em largos meses do último ano, os salários portugueses cresceram 2,9% em 2020, atingindo uma média de 1314 euros, indica nesta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística.

O crescimento das remunerações totais, incluindo subsídios de férias e Natal e todos os complementos, ficou ligeiramente acima do registado em 2019, ano em que a subida foi de 2,8%, nos dados produzidos pelo INE a partir das declarações de remunerações à Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações de um universo de 4,1 milhões de trabalhadores.

Já excluindo subsídios de caráter sazonal, as remunerações dos trabalhadores que incluem complementos regulares cresceram 3,3%, para uma média de 1073 euros. O salário-base médio ficou em 1007 euros, mais 3,4% que em 2019.

O aumento de salários ocorre, no entanto, perante uma redução do emprego com remunerações declaradas em 1,1%, sendo que os dados até aqui publicados têm mostrado que a perda de emprego tem penalizado as remunerações mais baixas - o que tem o efeito estatístico de apoiar a subida média de remunerações.