Salários não chegam aos 48,3% de peso no PIB em 2026

Foi um dos compromissos assumidos pelo Governo: o de levar o peso dos salários no PIB aos 48,3%, até 2026.

Mas, segundo o Negócios - que fez as contas a partir das projeções de emprego, remunerações médias e PIB inscritas no Programa de Estabilidade apresentado em abril - essa meta não deverá ser conseguida até ao final da legislatura, uma vez que dentro de quatro anos, as remunerações e contribuições a favor de trabalhadores ficarão a 0,7% do pretendido pelo Executivo. Isto é, ficar-se-ão pelos 47%.

Adianta ainda aquele jornal (notícia de acesso pago) que este ano o indicador deve ficar em 46,9%.

O ministro da Finanças prevê um crescimento de 7,5% do PIB este ano. No entanto as remunerações médias devem ter um incremento de 6,9, sendo que o emprego apenas vai contribuir com 0,3% para as remunerações. Ou seja, salários e contribuições vão subir abaixo do PIB.

Recorde-se que no ano passado os peso dos salários na economia nacional foi de 47,2%, sendo a segunda maior quebra desde os 48,4% de 2022.