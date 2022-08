Saldo da dívida direta do Estado diminuiu 0,41% em julho para 280 mil milhões de euros

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública explica que esta variação resultou sobretudo da diminuição do saldo de Bilhetes do Tesouro em 2.199 milhões de euros, enquanto o saldo de Obrigações do Tesouro manteve-se inalterado face ao mês anterior.