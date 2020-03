Saldo da Segurança Social atinge 941 milhões de euros em fevereiro

O saldo global da Segurança Social foi, no mês de fevereiro de 2020, de 940,9 milhões de euros, comunicou hoje o gabinete de Ana Mendes Godinho.

A receita efetiva da Segurança Social atingiu os 5 228,5 milhões de euros (um aumento de 4,2% face ao período homólogo de 2019) e a despesa efetiva ficou nos 4287,6 milhões (mais 7,1% face ao período homólogo), explica o gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

“A evolução da receita efetiva continuou fortemente suportada pelo aumento das contribuições e quotizações, que ascendeu a 222,1 milhões de euros” (correspondente a uma variação homóloga de 7,4%), explica o ministério, valorizando também as transferências do exterior (transferências correntes da União Europeia), que subiram 24,4 milhões de euros (+8,4% do que no período homólogo), “tendo as transferências correntes da Administração Central diminuído em 31,8 milhões de euros”.

A estratégia de “reforço da proteção social refletiu-se em aumentos da despesa”, assume porém a Segurança Social, identificando as áreas que mais contribuíram para essa diferença. Assim, nas Pensões e Complementos, foram mais 116,0 milhões de euros, correspondentes a um aumento homólogo de 4,7% “a que não é alheio o esforço do Centro Nacional de Pensões de redução de prazos de deferimento e redução de pendências”, sublinha-se.

Há ainda a considerar a Prestação Social para a Inclusão e Complemento, com um aumento de 18,6 milhões de euros (+38,3% do que o período homólogo), “que resulta da entrada em vigor, em abril de 2019, da segunda fase, com o Complemento dirigido ao combate à pobreza das pessoas com deficiência” e em outubro da terceira fase da prestação “que alargou o âmbito da proteção social assegurada por esta medida às crianças e jovens com deficiência”.

O gabinete de Ana Mendes Godinho recorda ainda o peso do Abono de Família, que subiu a 15,7 milhões de euros (o que representa +13,6% em termos homólogos), refletindo a atualização dos montantes mensais do abono em julho. O Subsídio e Complemento por Doença representou 5,1 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 4,7% em relação ao período homólogo; e os programas e prestações de ação social em mais 12,7 milhões de euros (4,6%).

“Subsídios e transferências correntes relativos à vertente de formação profissional e de ação social em 104,7 milhões de euros, traduzindo-se num aumento de 60,7% face a fevereiro de 2019”, informa o ministério.