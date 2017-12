Saldos no El Corte Inglés já têm data marcada

É no dia a seguir ao Natal, a 26, que o El Corte Inglés abre oficialmente a época de saldos de inverno, com descontos de arranque até 50%. A campanha estende-se até ao dia 28 de fevereiro.

“Os descontos atingem os 50% logo no arranque da campanha, e estão presentes em todas as áreas do El Corte Inglés, abrangendo dezenas de milhares de produtos, desde moda e acessórios, passando por casa e decoração, desporto, artigos de viagem, cultura e lazer, informática, electrónica, etc”, explica o El Corte Inglés em comunicado.