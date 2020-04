Salsa é agora 100% da Sonae

A Sonae comprou à Wonder Investments 50% da IVN, que detém a marca Salsa, e com esta operação assumiu a totalidade do capital da empresa de jeanswear. A concretização desta aquisição está condicionada à não oposição da Autoridade da Concorrência.

O grupo liderado por Cláudia Azevedo “informa que a Wonder Investments SGPS comunicou ter exercido o direito contratual de venda à Sonae Fashion de 50% da IVN – Serviços Partilhados”, lê-se no comunicado enviado hoje à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.

Com esta transação, e na sequência da aquisição de 50% do capital ocorrida em 2016, a Sonae passa a deter a totalidade do capital da empresa.

No ano passado, a Salsa registou um volume de vendas a clientes finais superior a 200 milhões de euros, sendo que mais de 60% da faturação tem origem no exterior. A marca portuguesa de jeanswear comercializa os seus produtos em mais de 35 países.

Segundo o comunicado, a marca criada em 1994 obteve “níveis assinaláveis de rentabilidade e de geração de cash flow” no último exercício.