Salvar bancos em nova crise? "Há muita incerteza, estamos a ver como podemos reagir"

"Estamos atualmente, pelo menos para nós, Conselho Único de Resolução (CUR ou SRB -Single Resolution Board, em inglês), numa situação de incerteza sem precedentes. Estamos a sair da pandemia. Temos de enfrentar a crise geopolítica e a guerra na Ucrânia", concede Elke König, a presidente da entidade que gere, avalia e resolve situações limite nos bancos europeus.

Ao Dinheiro Vivo, numa entrevista conjunta com Luís Máximo dos Santos, vice-governador do Banco de Portugal e presidente do Fundo de Resolução português, König diz que o sistema europeu de resolução, em articulação com "mais 21 países", está preparado para agir do mais suave ao pior cenário; se um banco falhar e precisar de amparo, por exemplo. Mas faltam bases para o futuro "incerto", se este for menos ameno.

O vice-governador, interlocutor direto de Portugal no SRB, convidou os pares para uma reunião em Lisboa, no Banco de Portugal, a 1 de julho último. Os dois altos responsáveis pela resolução de bancos (Máximo dos Santos e König) não estão sozinhos no apelo ao aprofundamento da união bancária.

Klaus Regling, o diretor-geral do Mecanismo de Estabilidade Europeu (o ESM, que quer ser, com propriedade, o fundo de resgate europeu para o que der e vier nos soberanos) há anos que defende uma ampliação do poder de fogo na parte dos bancos. Um fundo de suporte (backstop) para o Fundo Único de Resolução, que já existe, funciona, mas que sem essa segurança adicional pode não ser suficiente num cenário mais severo.

König e Máximo dos Santos dizem que não menos importante é estabelecer um fundo comum de seguro ou garantia de depósitos, que, entenda-se, poderá ser uma base para uma linguagem comum e única.

Com os aforradores, depositantes, não se deve brincar, por assim dizer: quem poupa é o garante do sistema, a base primordial de fundos, e acima de tudo, a pedra angular da confiança nos bancos - o mais valioso ativo de todos.

Até hoje, quase todas as ajudas aos bancos indicam ou argumentam que a confiança não tem preço. Em Portugal, o custo a pagar por essa estabilidade é bem conhecido. É bastante elevado, tendo em conta o tamanho da economia.

Apesar das vontades políticas expressas e vocais, de Mário Centeno a Paschal Donohoe, antigo e atual presidente do Eurogrupo, respetivamente, o avanço não foi suficiente. O fundo de não existe, a harmonização dos regimes de resoluções continua a ser um puzzle intrincado porque as leis e os regulamentos diferem de país para país. Às vezes diferem muito.

O caso do Sberbank, incrustado na Eslovénia e na Croácia, baseado na Áustria, foi um desafio sério em fevereiro e março. A marca é (era?) o maior banco da Rússia.

A 27 de fevereiro, três dias depois de a Rússia invadir a Ucrânia, o CUR revelou que as operações do banco falhavam na Eslovénia (zona euro) e na Croácia (vai aderir ao euro em 2023). E o braço europeu sediado na Áustria faliu com uma corrida aos depósitos logo a seguir ao início da guerra.

Falando da Áustria. König dá um exemplo que, para si, pode ser de ultraproximidade por ser alemã e a sua carreira estar profundamente ligada ao maior país e fundador da zona euro. Mas, na resolução, não era bem assim.

"Grande parte do nosso trabalho é assegurar que conhecemos muito bem os sistemas, o direito das sociedades e afins, pensei que os austríacos, falando alemão, teriam um sistema similar. No Sberbank, percebemos que têm um sistema de insolvências totalmente diferente", observa a dirigente do organismo europeu. Foi inesperado, mas resolveu-se.

Até agora, a rede de resolução funcionou nos casos de perfil europeu do Sberbank e do Banco Popular. E se vier uma crise maior?

Como referido, König é alemã e, claro, não está com grandes rodeios: falta terminar a união bancária, um fundo de garantia de depósitos comum, um instrumento de proteção e garantia (backstop) do fundo dedicado do ESM. No fundo, um sinal inequívoco de que estamos todos no mesmo barco.

Quanto à crise... Para já, não se trabalha em tal cenário, mas a antiga presidente da Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (nos anos de chumbo de 2012 a 2015) sinaliza que "se sente uma situação de incerteza sem precedentes", para mais "quando estamos a sair da pandemia" e temos de enfrentar agora um cenário de guerra. "Portanto, olhando para o sistema bancário, temos de ver isso", atira König.

Ou seja, se com a tensão atual se está a formar uma nova crise ou não, "se haverá mais stresse para o sistema bancário", não se sabe. Mas "como mecanismo de resolução estamos a observar atentamente para podermos reagir, é para isto que temos trabalhado".

Resistir à pandemia

Em todo o caso, o sistema de resolução de bancos a nível europeu (quando as instituições têm relevância transfronteiriça) está montado, ativo e já aplicou duas medidas de resolução (uma em 2017 e outra este ano, ver abaixo).

König recorda que, "em 2020, estávamos muito preocupados que a situação da pandemia pudesse colocar os bancos sob forte pressão, o que não aconteceu". "Não aconteceu em nenhum dos países europeus porque, obviamente, houve uma resposta orçamental muito boa dos Estados-membros e de política monetária por parte do Banco Central Europeu", acrescenta.

Durante a pandemia, "os bancos resistiram bem, sobretudo porque nos anos anteriores houve mais acumulação de capital" por imposição de regras regulatórias mais exigentes. "Se tivéssemos entrado na pandemia com o sistema bancário de 2007/2008 teria sido uma história totalmente diferente".

Mas não foi. E para a presidente, hoje, "os bancos são mesmo parte da solução".

Resistir à guerra

De outro modo, quando olhamos para a exposição à Rússia, "quando falamos de bancos, basicamente, a exposição da zona euro é muito limitada", diz a dirigente do conselho. Claro que "há bancos com exposições de dimensão considerável à Rússia, mas mesmo nesses casos, a situação é totalmente controlável".

No entanto, a guerra impôs aos europeus um novo quadro. Temos mais inflação, "os preços da energia dispararam" e isto "em cima das tensões que já existiam nas cadeias de abastecimento". Agora devemos "pensar sobre qual será o efeito de segunda ordem nas famílias e nas empresas". "Penso que é justo dizer que a fatura energética vai trazer mais exigências às famílias e à indústria em geral, é o tipo de incerteza que teremos de avaliar". Além disso, temos de ver o que vai ser a reação dos bancos centrais à subida da inflação, quão rápido e longe irão no aumento das taxas de juro. "Portanto, é um cocktail do qual não temos a certeza se iremos gostar no final", observa.

"Bem preparados"

Com duas medidas de resolução já aplicadas desde 2017 e várias medidas de reorganização de bancos (sem ser de resolução, ou seja, de venda de instituições e declarações de insolvência) tomadas até agora, Elke König garante que, na Europa, "estamos bem preparados" para lidar com novas realidades que se venham a impor ao sistema financeiro e bancário. Mas, claro, sem união bancária é preciso "diálogo permanente" com as autoridades nacionais, recorda a mesma dirigente. "Continuamos a precisar de saber como funcionam as regras de resolução em 21 países diferentes" porque essas regras diferem.

Portugal foi um dos primeiros países a aplicar medidas de resolução, ainda a diretiva europeia não existia. "Havia apenas uma proposta de diretiva", mas na altura decidiu-se avançar com o novo modelo, explica o vice-governador do BdP, Luís Máximo dos Santos.

Questionada sobre se a experiência portuguesa (começou com o BES no verão de 2014) tornou o modelo nacional um exemplo mais ágil e melhor do que outros na Europa, König solta um riso. "Não comento! Não vou dar notas aos sistemas existentes."

Na entrevista, o vice-governador lembra uma letra de José Mário Branco. Isto é um pouco como se diz na canção: "o que eu andei para aqui chegar". "De facto, é absolutamente extraordinário como é que na União Europeia se começou a delinear a união bancária em 2012, com uma primeira aprovação política, mas depois os instrumentos regulatórios foram sendo criados e só, na verdade, a 1 de janeiro de 2016 é que o mecanismo de resolução começou a funcionar".

Para Máximo dos Santos, a caminhada parece mais longa porque, explica, "a resolução, contrariamente à supervisão, que já estava estabelecida há imenso tempo, não era um instrumento tradicional de os países lidarem com as crises bancárias". "Havia experiências nos Estados Unidos, num ou noutro país, mas toda esta arquitetura com esta conceção regulamentar, com este formato, só se generalizou na Europa e veio para ficar em 2016".

Antes da resolução, até à crise bancária e ao caso BPN, por exemplo, o que estava previsto na lei eram pura e simplesmente nacionalizações. "No fundo, ou o banco era liquidado ou era nacionalizado ou havia um concorrente forte no mercado que o comprava."

Questionado sobre o balanço que já pode ser feito da resolução mais antiga, a do BES/Novo Banco, e sobre as exigências de verbas que o acionista (Novo Banco/Lone Star) continua a fazer ao Fundo de Resolução, Máximo dos Santos declina uma resposta. "Não quero vampirizar esta conversa" falando sobre o Novo Banco, atirou.

Os casos de resolução portugueses e europeus

Antes da grande crise financeira de 2007/2008, os bancos que entrassem em falência conheciam um de três destinos. Ou eram comprados por outro; ou nacionalizados (no caso de Portugal, era o previsto na lei); ou simplesmente liquidados.

A crise bancária foi tão devastadora que foram criadas as entidades de resolução, uma forma de terminar com os bail outs (os resgates públicos pagos pelos contribuintes) e por acionistas, detentores de dívida e na linha da frente (bail in).

1. Portugal

O Fundo de Resolução português é criado em 2012. Com menos de dois anos de vida e pouco dinheiro disponível, viria a ser chamado..

BES/Novo Banco

Em agosto de 2014, foi chamado a disponibilizar 4900 milhões para segurar o BES. Na altura, com apenas 377 milhões em recursos próprios, teve de ser o Estado a emprestar 3900 milhões. Os restantes bancos participantes emprestaram 700 milhões. E o FR mobilizou 365 milhões em recursos próprios.

No entanto, o FR seria novamente chamado a ajudar no âmbito da venda do chamado banco bom (Novo Banco) à Lone Star. As condições acordadas no processo de venda do Novo Banco preveem um mecanismo de capitalização contingente nos termos do qual o Fundo de Resolução se compromete a efetuar pagamentos ao Novo Banco até um máximo de 3890 milhões de euros. O valor foi integralmente consumido, sendo que o Novo Banco (e o acionista Lone Star) continua a exigir mais verbas, algo que o FR rejeita.

Banif

O segundo caso de resolução em Portugal foi o Banif, que faliu no final de 2015. O FR foi chamado a constituir a sociedade Oitante, que passou a gerir os direitos e as obrigações da parte boa do Banif.

O Fundo teve ainda de conceder um apoio financeiro de 489 milhões de euros para "absorver" os prejuízos do Banif (que tinha falido). O FR deu ainda um aval às obrigações emitidas pela Oitante, no montante de 746 milhões de euros.

Esta história teve um desenvolvimento positivo recentemente, com a Oitante a anunciar que pagou a totalidade das obrigações aos seus credores. Portanto, a garantia do FR não foi chamada.

2. Resoluções da UE

A rede de resolução de bancos europeia, ou seja, de bancos estabelecidos na Europa e com ramificações importantes em vários países da zona euro mais Croácia e Bulgária, foi criada em 2015. É gerida pelo Conselho Único de Supervisão, presidido por Elke König. O correspondente fundo europeu para as resoluções foi reforçado nesta semana em mais 13,7 mil milhões, atingindo um valor total de 66 mil milhões de euros em 2022. Este fundo, alimentado pelas contribuições de 2896 instituições de crédito e de investimento de 21 países (19 da zona euro mais Croácia e Bulgária) pretende chegar à disponibilidade de 80 mil milhões no fim de 2023, equivalente a 1% dos depósitos europeus.

Banco Popular

O primeiro caso de resolução europeia decidido pelo CUR visou o Banco Popular. Em junho de 2017, o capital do Banco Popular Español foi transferido para o Banco Santander, assegurando os depósitos e a estabilidade financeira, mas foi aplicada uma medida de bail in que limitou a remuneração a vários investidores detentores de obrigações (credores do Popular). Em causa estavam vários investidores estrangeiros e fundos de investimento que depois recorreram à justiça, exigindo a reversão da medida de resolução. Recentemente o Tribunal de Justiça da UE reiterou a legalidade da resolução.

Sberbank Europe

O Sberbank é o maior banco comercial da Rússia e tinha interesses importantes em vários países da Europa central e do leste. O braço europeu do Sberbank estava sediado na Áustria e teve de ser terminado a mando do Banco Central Europeu (BCE). O banco de marca russa viria a falir na Europa na sequência de uma corrida aos depósitos após a Rússia invadir a Ucrânia. No início de março, uma semana depois do começo da guerra, as filiais deste banco na Croácia e na Eslovénia tiveram de ser resolvidas e transferidas para bancos já estabelecidos em ambos os países, para Hrvatska Postanska Banka (Banco Postal Croata) e para o Nova Ljubljanska Banka, respetivamente. Na Áustria, o Sberbank Europe declarou insolvência e os depósitos elegíveis até 100 mil euros foram protegidos pelo sistema de garantia de depósitos austríaco.