SAMS assegura que trabalhadores não vão perder vínculo após lay-off

A direção dos Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS) do ex-Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, agora Mais Sindicato, garante que não tem planos para prescindir dos trabalhadores das clínicas e hospital detidos pela organização, que anunciou este segunda-feira que vai recorrer às novas regras equiparadas a lay-off criadas em resposta à pandemia do novo coronavírus.

A direção dos SAMS diz ter parte das suas instalações encerradas desde o dia 19, após a infeção de vários profissionais de saúde (três dos quais, indica, estão internados e inspiram cuidados). De resto, assegura que se mantém em funcionamento o hospital de Lisboa, prestando cuidados a 26 doentes internados.

“Obrigados a uma situação limite que reduz drasticamente a atividade dos serviços clínicos do SAMS, a aplicação das novas regras de regime simplificado de lay-off criadas pelo Governo para dar resposta a esta pandemia afigurou-se como a melhor solução”, afirmam os serviços que têm como beneficiários trabalhadores da banca sindicalizados e que receberam hoje fortes críticas do Sindicato dos Médicos da Zona Sul.

O novo mecanismo de emergência para suspensão dos contratos de trabalho durante a pandemia permite que os trabalhadores fiquem a receber apenas dois terços das remunerações, com a Segurança Social a suportar 70% do valor, e havendo lugar a isenção de contribuições sociais. A suspensão tem a duração de um mês, sendo renovável até atingir seis meses de duração.

A direção dos SAMS defende que, assim, os seus colaboradores “não deixarão de ter uma fonte de rendimento assegurada (…) nem perderão os vínculos contratuais”. A organização diz ainda que “considera os seus colaboradores indispensáveis na retoma da normalidade, que se espera e deseja que aconteça o mais brevemente possível”.

Além disso, o comunicado afirma que “alguns dos profissionais de saúde do SAMS não têm dedicação exclusiva ao SAMS, pelo que continuarão a desempenhar a sua atividade noutras instituições de saúde e a dar o seu contributo num momento que convoca todos”.

De resto, o comunicado pede compreensão a profissionais, beneficiários e utentes e assegura ter posto à disposição do Serviço Nacional de Saúde “algumas das suas instalações e equipamentos para apoiar no combate à COVID-19, como estava previsto no seu plano de contingência”.

Em comunicado também, o Sindicato dos Médicos da Zona Sul condenou hoje “veementemente” o que considera ser “a atitude irresponsável por parte da administração do SAMS, que colocou em risco a saúde dos seus trabalhadores e dos doentes, e que culminou na decisão de encerramento de todos os estabelecimentos de saúde, pondo em causa os direitos e proteção social dos médicos, bem como deixando centenas de doentes sem qualquer acompanhamento”. “Esta atitude é incompreensível vinda de um sindicato, o Mais Sindicato, que constitui a entidade patronal do SAMS”.

A organização que representa os médicos afirma ainda que vai procurar “a responsabilização da administração do SAMS pela sua reprovável atuação, nomeadamente ao nível da omissão das condições de segurança e saúde dos trabalhadores médicos e da total desconsideração pelos direitos destes”.