Santa Casa perde cerca de 600 milhões de euros em vendas de jogos

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) terá perdido até agora cerca de 600 milhões de euros de receita da venda de jogos devido à pandemia de covid-19, de acordo com as estimativas do provedor Edmundo Martinho.

“Nós nos jogos devemos ter nesta altura perdido qualquer coisa como uns 600 milhões de euros”, refere o provedor em entrevista à Antena 1/Jornal de Negócios, indicando que em causa está uma quebra de 20% a 25% de redução face ao período homólogo em pouco mais de seis meses.

“Tivemos praticamente dois meses em que as receitas [de venda de jogos] se aproximaram de zero porque todos os pontos de venda estavam fechados, os cafés, as tabacarias, e alguns mantiveram-se abertos mas com um grau de comercialização muito reduzido porque as pessoas não saíam, estavam em casa”, aponta.

Esta quebra na receita conjuga-se com um aumento da despesa na ordem dos “20% a 30%”, com o provedor a apontar para que a SCML feche o ano com prejuízos de 30 milhões a 40 milhões de euros.