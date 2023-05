Santander Totta aprova distribuição de dividendos de 508 milhões

CEO do Santander Portugal, Pedro Castro e Almeida © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Os acionistas do Santander Totta aprovaram hoje, na reunião da Assembleia Geral, a distribuição de 508 milhões de euros em dividendos relativos aos lucros de 2022, foi hoje comunicado ao mercado.

Em informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Santander dá nota de que na reunião da Assembleia Geral, que teve hoje lugar, foi aprovado o relatório de gestão e as contas do exercício do ano passado.

Foi ainda aprovada a proposta de aplicação de resultados no valor de 603,7 milhões de euros, o que inclui a distribuição de dividendos de 508 milhões de euros.

O restante valor é repartido entre 35 milhões de euros relativos aos resultados transitados e 60 milhões de euros relativos à reserva legal.

Os lucros consolidados do Santander Totta duplicaram em 2022 para 606,7 milhões de euros.

A entidade bancária destacou, em fevereiro, que os lucros recorrentes (que excluem a mais-valia decorrente da venda de um negócio a uma empresa do grupo) subiram 90,4% para 568,5 milhões de euros.

O Santander Totta é detido pelo grupo espanhol Santander, que apresentou, em Espanha, lucros de 9.605 milhões de euros no ano passado, um valor recorde que representa um aumento de 18% em relação a 2021.