Santos Silva quer ingleses a visitarem Portugal sem passarem por Lisboa

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, quer que os ingleses visitem Portugal mas sem passarem pela região de Lisboa. O número 3 do Governo já está a estudar alternativas à decisão do Governo britânico, que manteve a quarentena obrigatória aos turistas que regressem de Portugal depois de passarem férias.

“Se a preocupação é [o surto de] Lisboa, vamos trabalhar com os britânicos para mostrar que o Algarve não representa qualquer descontrolo”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros em entrevista ao Jornal da Tarde da RTP1. Além disso, Santos Silva garante que vai manter trabalho diplomático “intenso” para reverter a “decisão absurda” do Governo de Boris Johnson.

Este sábado, o Embaixador do Reino Unido em Portugal, Chris Sainty, justificou, através da rede social Twitter, que a manutenção da quarentena obrigatória para os britânicos que regressem de solo português deve-se ao surto na região da Grande Lisboa, e que levou à imposição do dever cívico de recolhimento em 19 freguesias dos concelhos de Sintra, Odivelas, Amadora, Loures e Lisboa.

But the decisions are designed to protect our population from future infection. Unfortunately the current prevalence of the virus in mainland 🇵🇹 meant it was simply not possible to put 🇵🇹 in a low risk category. 🇬🇧 is far from the only country to reach this conclusion. (5 of 7)

