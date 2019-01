Sardenha em ação de charme para conquistar portugueses

A Sardenha acaba de lançar uma campanha de promoção turística para atrair os portugueses a visitar a ilha italiana, agora que a companhia aérea low cost Ryanair assegura ligações diretas entre os aeroportos de Cagliari (a capital) e do Porto.

Numa operação de charme, que decorreu hoje, no Porto, a responsável pela promoção turística da Sardenha fez questão de sublinhar que a ilha “é vítima de uma falsa crença”, que “é um destino muito caro”. Giuseppina Scorrano afiançou que há oferta para todas as carteiras à semelhança de outras cidades no mundo.

A Sardenha tem hotéis de luxo, mas também casas rurais, apartamentos para alugar, B&B, entre outros tipos de alojamento. “Asseguro-vos que os preços não são altos”, frisou Giuseppina Scorrano, que aponta para a existência de valores a partir dos 40 euros por noite.

A ilha italiana, que tem no turismo a sua principal atividade económica, apresenta-se como “mais do que uma ilha”, tendo em conta a heterogeneidade de paisagens, de experiências, de eventos e atividades que oferece ao longo do ano.

Mais conhecida pelas suas praias e pelo azul das águas marítimas, a Sardenha quer ser também ser reconhecida pelo património histórico, cultural, gastronómico e vitivinícola. A somar e como sublinhou David Crognaletti, diretor do aeroporto de Cagliari, é uma “ilha tranquila, extremamente segura”.

A Sardenha tem 24 mil quilómetros quadrados, sendo possível percorrer a ilha de uma ponta a outra em três horas de viagem de carro. A densidade populacional é de 69 pessoas por quilómetro quadrado, garantindo aos turistas pouco tráfego, tranquilidade e bons serviços. O clima é outra das mais-valias, com temperaturas de verão entre maio e outubro.