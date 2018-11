“Saudade”: China e Portugal juntos na arte contemporânea

Lisboa, 15/11/2018 - Exposição "Saudade, China & Portugal" no Museu Coleção Berardo no CCB em Lisboa. A exposição conta com obras de 16 artistas chineses e portugueses, entre os quais José Pedro Croft, Joana Vasconcelos e Rui Moreira. Coração Independente Dourado, Joana Vasconcelos ( Filipa Bernardo/ Global Imagens )