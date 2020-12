Saúde, cuidados e formação atrasam recuperação portuguesa no pós-covid

© Orlando Almeida/Global Imagens

O investimento na saúde, nos cuidados a idosos e crianças, na formação e também a articulação entre entidades públicas e privadas na formação de mercados emergentes são os pontos fracos portugueses para a transformação da economia no futuro pós-covid. É o que apontam indicadores do último relatório sobre a Competitividade Global do Fórum Económico Mundial (FEM), que coloca Portugal em 22º lugar numa lista de 37 países em função do grau de preparação para transformarem as suas economias no fim do embate da covid-19.

Nesta edição do relatório, fica suspenso o habitual ranking dos mais competitivos, que em 2019 mantinha Portugal numa 34ª posição, com 54 pontos em 100 numa avaliação que privilegiava a capacidade de inovação dos países analisados. Porém, 2020 põe antes o FEM a sondar os pilares que suportam as transformações económicas necessárias para dar a volta no pós-pandemia.

A agulha da competitividade mudou, e agora aponta no sentido do reforço dos investimentos públicos na saúde, cuidados com idosos e infância, na redução das desigualdades, no reforço da formação e do investimento dos Estados em novos mercados emergentes, na redução do fosso digital, na proteção social e direitos dos trabalhadores - pelo menos, segundo a lista dos indicadores utilizados no estudo.

Aqui, com dados apenas para 37 países, Portugal surge com uma avaliação global de 56 pontos, abaixo de mais de duas dezenas de países. Na linha da frente dos mais preparados para recuperar seguem Suécia, Finlândia e Dinamarca, com o relatório a apontar o modelo nórdico como "o mais prometedor" para a resposta à crise.

Já Portugal tem um ponto alto apenas, três pontos fracos e, de resto, genericamente satisfaz pouco em 11 prioridades listadas para reemergir no fim da pandemia.

"Onde estamos melhor é nos critérios de disponibilidade - aliás, como todos os anos. Nas infraestruturas de transporte, infraestruturas digitais, normalmente estamos bem. Também nas questões de sustentabilidade ambiental estamos francamente bem", Paulo Carmona, presidente do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas, uma das duas organizações responsáveis pela preparação dos dados portugueses, a par com a PROFORUM, Associação para o Desenvolvimento da Engenharia.

E assim é na avaliação deste ano. Portugal consegue no indicador de atualização das infraestruturas para a transição energética e alargamento do acesso à eletricidade e tecnologias de informação a sua melhor marca: 87,8 pontos. À frente, neste campeonato, só tem cinco países: Suécia, Holanda, Finlândia, Estónia e Dinamarca.

Já "onde falhamos, e onde os outros países estão melhor que nós, é em tudo o que diga respeito à facilidade de fazer negócio: legislação laboral, justiça, atração de talentos, formação", contrapõe Paulo Carmona sobre a tendência das avaliações portuguesas no ranking de competitividade habitual.

Mas, o pior indicador apontado desta vez no relatório especial é de outro tipo. Na prioridade relativa a aumentar os cuidados a idosos, à infância e os equipamentos de saúde, Portugal não vai além dos 31,4 pontos. Contam para este item os dados de despesa pública nas áreas referidas, ou o número de trabalhadores dedicados aos cuidados.

Outro dos indicadores onde Portugal tem pior desempenho é na disponibilidade de capital de longo prazo para financiar a inovação, com meros 42,2 pontos. Aqui contam o investimento em novas tecnologias em áreas como biotecnologia, blockchain, inteligência artificial, robotização, e a iniciativa pública que existe no apoio a esses novos mercados e tecnologia.

Ainda abaixo dos 50 pontos está a formação e a atualização dos currículos na educação. Portugal tem 49,8 pontos nesta área. Aqui, o relatório apoia-se sobretudo nas respostas dos gestores portugueses em inquérito, por exemplo, quanto ao nível de formação do pessoal das empresas.

Nos restantes elementos analisados pelo Fórum Económico Mundial e vistos como determinantes para a recuperação estão uma maior progressividade do sistema fiscal (com o grau de preparação português a ser avaliado com 52,1 pontos), a qualidade das instituições (57,8 pontos), a garantia de maior proteção social e de direitos dos trabalhadores na nova economia (58,1 pontos), o reequacionamento das regras de concorrência e de acesso aos mercados (61,5 pontos), os incentivos à igualdade, diversidade e inclusão nas empresas (65,3 pontos) e também aos investimentos a longo prazo (67,1 pontos).