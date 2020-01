Greve geral. Enfermeiros a 50%, médicos aderem e exames limitados

Greve geral da função público leva os profissionais da saúde à paralisação, a partir das 00h00.

Na saúde, são chamados à greve geral desta sexta-feira desde médicos a enfermeiros, passando por técnicos de análise, de radiologia e fisioterapeutas, entre outros, e a expetativa é de que o impacto seja grande em todos os serviços não urgentes ou que não envolvam doentes a necessitar de tratamentos críticos, como na oncologia ou hemodiálise.

No maior grupo de profissionais da saúde, os enfermeiros, a Federação Nacional dos Sindicatos de Enfermeiros (FENSE) chamou os associados à paralisação e perspetiva, nesta altura, uma adesão de 50%. “Quer dizer que se 50% dos poucos que existem fizerem greve, o impacto é grande”, acredita José Azevedo, porta-voz da federação que acolhe o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem e o Sindicato dos Enfermeiros.

Dos centros de saúde aos hospitais, os enfermeiros dizem que vão garantir serviços nas urgências, psiquiatria e pediatria. Segundo José Azevedo, os restantes serviços estarão cobertos pelo número de enfermeiros que habitualmente realiza turnos de domingo. O que significa, por exemplo, que muitos centros de saúde que não asseguram urgências poderão estar amanhã sem enfermagem.

Além do protesto contra o previsto aumento de 0,3% apenas nas tabelas remuneratórias da função pública, os enfermeiros querem renegociar o atual acordo coletivo de trabalho e criticam “a inação do governo perante o crescendo das agressões aos enfermeiros, causadas pelo mau funcionamento do Serviço Nacional de Saúde”.

Médicos aderem

A convocatória dos enfermeiros estende-se a todo o país, tal como a dos médicos que foram chamados à greve pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM). “Estamos em crer que os médicos vão aderir de forma significativa”, diz Noel Carrilho, presidente da organização, lembrando que o impacto da paralisação deverá ser exponenciado pelo facto de haver adesão entre as várias classes profissionais que sustentam o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde.

Os serviços mínimos decretados para os associados da FNAM incluem quimioterapia e radioterapia, diálise, a dispensa de medicamentos de uso hospitalar, imuno-hemoterapia com ligação aos dadores de sangue, recolha de órgãos e transplantes, cuidados paliativos em internamento e alguns tratamentos em procriação medicamente assistida, além de todas as urgências que tenham funcionamento permanente, 24h, durante os sete dias da semana.

A lista de reivindicações dos médicos junta 31 exigências. Noel Carrilho salienta os objetivos de maior valorização remuneratória do trabalho médico, diminuir as horas alocadas ao serviço de urgência no horário normal dos médicos, de reajustamento das listas de utentes para os médicos de família e de atribuição do suplemento da Autoridade de Saúde Pública.

“São reivindicações que já não são recentes, mas temos tido muita dificuldade em fazer chegar esta dificuldade premente de melhorar o Serviço Nacional de Saúde e de apostar nos recursos humanos, nomeadamente, médicos, aos diversos ministérios”, defende.

Há outras questões a suscitar preocupação, que nem contam, para já, para esta convocatória de greve. Os médicos querem saber, por exemplo, que parte do reforço de dotação no SNS anunciado para 2020 no orçamento se vai traduzir em investimento efetivo em recursos humanos e em tecnologia.

Madeira sem convocatória entre técnicos

Além de médicos e enfermeiros, estão em greve os técnicos de saúde e terapêuticas, o que deverá limitar o acesso a exames e algumas terapias no continente e nos Açores.

“Não emitimos pré-aviso de greve na Madeira porque há uma situação específica com este grupo profissional na madeira, que é uma verdadeira negociação da qual saíram alguns ganhos. E ainda estamos a negociar”, explica Fernando Zorro, vice-presidente do Sindicato nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS).

O responsável diz que as “perspetivas de adesão à greve são imensas”. “Além das razões sobejamente conhecidas que dizem respeito a todos os funcionários públicos, acresce que uma das injustiças de há dez anos a esta parte e que culminou em que esta carreira é discriminada face a outras de igual nível académico e profissional na função pública”, defende.

Quanto a serviços mínimos, a estrutura assegura que estarão coberto os serviços de urgência e grande parte dos serviços oncológicos.“Todos os utentes que necessitem de uma ida ao hospital e que necessitem de meios complementares de diagnóstico e terapêutica estarão forçosamente assegurados. Todos os serviços não urgentes, que não se enquadram nesse mesmo serviço de urgência, terão obviamente grande dificuldade”.

A paralisação dos sindicatos da função pública tem início às 00h e corre até à meia-noite desta sexta-feira.