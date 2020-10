Saúde põe 4380 nos quadros. Governo diz que fica cumprida meta para este ano

O governo aprovou esta quinta-feira a integração no Serviço Nacional de Saúde (SNS) de 2995 contratados a prazo durante a pandemia, aos quais diz que se somam também 1385 médicos em processo de recrutamento, prevendo cumprir assim este ano meta de recrutamentos de saúde prevista no Orçamento do Estado de 2020.

“São mais de 4300 profissionais no total. São de facto uma parte do contingente que tínhamos assumido que iríamos contratar neste ano e correspondem a um esforço significativo do Serviço Nacional de Saúde e dos portugueses através de impostos”, defendeu a ministra da Saúde, Marta Temido.

A reunião de hoje do governo aprovou um “regime excecional de constituição de relações jurídicas de emprego na área da saúde”, que vai integrar com contratos por tempo indeterminado 1320 assistentes operacionais, 912 enfermeiros, 480 assistentes técnicos, 220 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e outros 63 profissionais “ao abrigo de procedimentos concursais específicos”

Através deste procedimento, refere comunicado do Conselho de Ministros, “as entidades do SNS vão reforçar o mapa de pessoal, uma vez fundamentada a necessidade permanente da contratação dos trabalhadores”.

“Esta medida visa promover a estabilidade no emprego em linha com o Programa do Governo e com o Programa de Estabilização Económica e Social, destinando-se a colmatar as necessidades de prestação direta de cuidados e de prestação de serviços de suporte, permitindo fixar no SNS profissionais de saúde através da conversão de contratos a termo resolutivo celebrados ao abrigo do regime excecional de contratação, aprovado no âmbito da pandemia Covid-19”, refere ainda o documento do governo.

A estes 2995 profissionais, o governo soma a contratação habitual de pessoal médico, para mais 1385 médicos neste ano. Incluem 911 médicos hospitalares, 39 médicos de saúde pública e 435 especialistas de medicina geral e familiar. Segundo a ministra Marta Temido, os médicos de família realizaram as escolhas de colocação ao longo desta semana e estarão em condições de celebrar contratos a partir da semana que vem.

Para o governo, é alcançado o objetivo de recrutamento da Saúde para este ano. “A norma do Orçamento do Estado previa a contratação de 8400 profissionais de saúde em 2020 e 2021. Com os números aqui indicados, ultrapassa os 4300 em 2020. Portanto, fica cumprido o número previsto para a contratação neste ano”, defendeu a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.