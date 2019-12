Saúde vai deixar de contratar trabalhadores temporários

Em 2020, o Governo vai substituir gradualmente o recurso a empresas de trabalho temporário e de subcontratação de profissionais de saúde pela contratação, em regime de trabalho subordinado, dos profissionais necessários ao funcionamento dos serviços de saúde.

Segundo a versão preliminar do Orçamento do Estado 2020 (OE 2020), a que o Dinheiro Vivo teve acesso, o Governo fica autorizado a legislar “com o sentido e a extensão de permitir que os trabalhadores médicos em regime de trabalho subordinado que tenham realizado as horas de trabalho semanal normal (…) prestem serviço em serviços de urgência e emergência hospitalar, sempre que tal seja indispensável para garantir a prestação ininterrupta de cuidados de saúde”.

No próximo ano, serão ainda reforçadas as vagas para a atribuição de incentivos à mobilidade geográfica para zonas carenciadas de trabalhadores médicos com contrato de trabalho por tempo indeterminado.

