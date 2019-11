Science4You e Ikimobile produzem primeiro brinquedo tecnológico 100% nacional.

O novo tablet para crianças Tab4You6 é a mais recente parceria entre duas empresas portuguesas: uma que vende brinquedos científicos e educativos, e outra que produz smartphones, tablets e até scooters elétricas. Tudo começou há seis meses, quando Tito Cardoso, CEO da Ikimobile, começou a olhar para o mercado em busca de um novo parceiro – neste caso, a Science4You – que pudesse necessitar de novas tecnologias de marca própria.

Neste momento, esta é a grande aposta da tecnológica portuguesa, cuja fábrica, inaugurada em 2018 em Coruche, já dedica 70% da sua produção a equipamentos para as linhas brancas de outras marcas, como é o caso da Worten, por exemplo.

“Uma empresa portuguesa ter um tablet para crianças made in China, era para nós uma grande oportunidade de negócio. Reunimos com a Science4You, negociámos e conseguimos ser mais competitivos em termos de preços do que o produto chinês”, garante Tito Cardoso, que depois de ter entrado no mercado com os smartphones da marca Ikimobile, investiu 1,6 milhões numa fábrica e está mais focado em linhas de marca branca, o que exigiu um investimento adicional de 700 mil euros para automatizar os processos de produção.

Além dos projetos já em curso com tablets para o México, Coreia, Japão, EUA e Reino Unido, recentemente a Ikimobile fechou um novo contrato grande de fornecimento para a Alemanha.

“Estamos no final do ano e a faturação já está acima dos quatro milhões. As vendas do produto Ikimobile reduziram, porque estamos a apostar mais nas linhas brancas e só para Portugal, neste segmento, já vendemos mais de 35 mil telemóveis em 2019”, disse o CEO, garantindo que quer fortalecer a relação com a Science4You e fazê-la evoluir para outros produtos, como um smartphone para crianças, por exemplo. “Este não é um negócio one shot. Gostamos de negócios de presente mas com futuro.”

Também em rota de crescimento em Portugal, ainda que moderada depois da tentativa falhada de entrada em bolsa no início do ano, a Science4You está a apostar num novo rebranding dos brinquedos da marca, já a pensar no Natal. “Este ano vamos ter inovações tecnológicas, vamos lançar dois novos robôs e ter mais novidades com youtubers”, anunciou Miguel Pina Martins, CEO da Science4you.

Ter um tablet made in Portugal “foi uma das últimas grandes vitórias e uma das que achava mais difíceis de conseguir”, confessa. “Estávamos com medo que a produção nacional aumentasse o preço final ao consumidor, mas isso não aconteceu”, sublinha o CEO, destacando que o Tab4You6 é o único tablet para crianças com o Android 9, uma das versões mais recentes deste sistema operativo.

“Estamos a fazer um novo posicionamento da marca Science4You. O ano de 2019 é de transição, para perceber como será o futuro sem a entrada em bolsa. Não foi bom que não se concretizasse, mas não foi dramático. Há mais vida além da bolsa”, remata.