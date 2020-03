Science4you produz óculos de proteção e gel desinfetante

Dos brinquedos educativos e experiências que ensinam os miúdos para uma ajuda a quem mais precisa nesta pandemia. Foi este o caminho seguido pela Science4you, que decidiu dedicar uma parte da sua produção à produção de óculos e gel desinfetante.

“Convertemos uma parte significativa dos nossos recursos internos – engenheiros, cientistas, business developers – para se dedicarem a dar resposta à escassez de material”, explica o CEO da empresa 100% portuguesa de brinquedos, Miguel Pina Martins. “Trata-se de uma transformação em tempo recorde de toda a linha de produção que irá garantir no imediato não só a manutenção de postos de trabalho, como ultrapassar necessidades de importação deste material, parte do qual é oriundo da China”, justifica.

Desta forma, a empresa adaptou a sua produção no sentido de dar resposta às necessidades do mercado, utilizando as equipas e materiais que normalmente têm como fim a produção de experiências para crianças, e já conseguiu fornecer mais de 300 mil óculos de proteção. Essa distribuição está já ativa há duas semanas e neste momento a empresa está a produzir 15 mil unidades por dia.

“O uso de óculos protetores é fundamental para o trabalho de médicos, enfermeiros, bombeiros, proteção civil, forças de segurança e assistentes de lares, e respondem a uma absoluta necessidade de proteção destes profissionais no tratamento de pacientes infetados pelo novo coronavírus”, junta ainda a empresa.

Ao mesmo tempo, a equipa Science4You está “a trabalhar para conseguir adaptar as suas instalações para produção de gel desinfetante”, cuja produção e distribuição espera que arranque nos próximos dias.