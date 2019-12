“Se Rui Rio ganhar as eleições do PSD este Governo dura quatro anos”

Rui Moreira considera que esta solução governativa do PS pode depender das próximas diretas do PSD, confessando, para bom entendedor, que preferia um cenário que afaste a ideia de um Bloco Central. Nesta entrevista ao DN e TSF, o autarca portuense defende que a regionalização deve avançar já nesta legislatura, sem necessidade de referendo, e critica a descentralização em curso, que deixa as autarquias no papel do “mau da fita”.

Regionalista convicto, considera que o país não pode esperar mais por essa reforma administrativa. Rui Moreira defende que a regionalização avance já nesta legislatura, mesmo que para isso seja necessário convencer o primeiro-ministro António Costa a ir contra a vontade do Presidente da República. Segurança, criminalização do consumo de droga, orçamento de Estado, eleições do PSD, Rosa Mota e um terceiro mandato autárquico são alguns dos outros temas desta conversa com o presidente da Câmara Municipal do Porto, em entrevista DN/TSF, que pode ler aqui.