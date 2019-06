Se viajar com esta quantia de dinheiro tem de declarar ao Fisco

Sabia que se viajar com mais de 10 mil euros, tem de declarar esse montante à Autoridade Tributária e Aduaneira? Se não o fizer, esse dinheiro pode ficar retido ou arrisca-se a pagar uma multa. O alerta vem das Finanças.

No Portal das Finanças pode ler-se que “qualquer pessoa que entre ou saia do território da União Europeia pelas suas fronteiras externas transportando consigo uma quantia igual ou superior a 10 mil euros ou o seu equivalente noutras moedas ou em títulos facilmente convertíveis” deve fazer a declaração.

Esta exigência é uma medida da União Europeia para travar a criminalidade e reforçar a segurança, combatendo por exemplo o branqueamento de capitais ou o terrorismo.

O formulário de declaração está disponível no Portal das Finanças. Depois de preenchida, a declaração deve ser entregue às autoridades aduaneiras, na fronteira pela qual o viajante entra ou sai do território da UE e sempre que lhe for solicitado.

Se não entregar a declaração, esse dinheiro pode ficar retido ou vir mesmo a ser apreendido e ainda se arrisca a uma sanção. Tudo irá depender das normas comunitárias de controlo e declaração de dinheiro líquido que entra e sai da Comunidade.