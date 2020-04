Seat cede 10 carros à Cruz Vermelha Portuguesa

A SEAT Portugal decidiu ceder dez carros à Cruz Vermelha Portuguesa, “para que os seus coordenadores regionais possam dar apoio humanitário e sanitário a quem mais precisa”.

“A SEAT é uma empresa de mobilidade, com responsabilidade social e, por isso, contribuímos para assegurar uma maior acessibilidade de serviços e apoio a quem está isolado, fragilizado ou precisa de apoio” na sequência da pandemia provocada pela Covid-19, neste caso através da Cruz Vermelha Portuguesa, justifica a empresa.

A marca de carros diz-se ainda fortemente empenhada em apoiar de todas as formas possíveis para colmatar as limitações e efeitos da Covid-19. “No contexto atual, a SEAT tem a responsabilidade social de disponibilizar os seus meios à sociedade para dar apoio para combater a Covid-19. Assim, a melhor maneira de se manifestar é neste apoio ao transporte domiciliário a quem mais necessita.”

Considerando agora mais do que nunca a importância do trabalho de equipa, para que se possa tentar apoiar as famílias mais vulneráveis, a SEAT Portugal lembra que tem “um histórico de solidariedade”, pelo que neste momento difícil faz todo o sentido apoiar através das dez viaturas que vão estar disponíveis para apoio abrangente como a distribuição de alimentos e prestação de apoio social a idosos, transporte de doentes, acolhimento de doentes não graves, conforme as necessidades da Cruz Vermelha.

“A SEAT já iniciou a produção de ventiladores de emergência na sua fábrica de Martorell para contribuir para a crise provocada pela Covid-19”, recorda a empresa.