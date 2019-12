O Dinheiro Vivo, no âmbito do 8º aniversário, desafiou gestores, empresários e académicos a apresentar uma ideia para Portugal na próxima década. Veja as propostas de Sebastião Lancastre, fundador e CEO da easypay .

Uma proposta para Portugal na próxima década

O fator que deverá distinguir Portugal da concorrência internacional na próxima década deve ser a sua capacidade de atrair e reter talento especializado. Para isso não podemos manter uma realidade económica em que as empresas não têm como competir em políticas de RH e de valorização salarial. Portugal deveria baixar o IRS e IRC para 12,5% e criar políticas que incentivem as empresas a investir o dinheiro que poupam, nos salários dos colaboradores, para podermos reter talento e quebrarmos a espiral de criação de uma população em constante dificuldade económica.

Uma ideia para a sua empresa na próxima década

Sonho com o dia em que vamos conseguir fazer pagamentos com a nossa voz, fazendo algo tão simples como ir a um café e dizer em voz alta “pague ao senhor Manuel”. E o sistema que permite efetuar este pagamento saberá de que conta quero retirar o dinheiro e pagará automaticamente para a conta do café.

À velocidade que tudo acontece e que a inovação desenrola, não tenho dúvidas de que, daqui a 10 anos, vamos ser capazes de pagar de uma forma totalmente sem fricção. A inteligência artificial vai continuar a desenvolver-se, assim como o machine learning e a computação quântica. Daqui a 10 anos vamos viver num mundo onde a tecnologia fará parte de nós de tal forma que nem vamos dar pela sua existência ao nosso redor. A easypay fará parte da construção desse futuro.