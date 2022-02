Seca leva à suspensão da produção elétrica em cinco barragens

"Com o objectivo da salvaguarda dos volumes necessários para o abastecimento público, foram definidas cotas/volumes de água a partir da qual outros usos podem ficar condicionados, quer seja a produção de energia ou a rega." © LUSA

Dinheiro Vivo 01 Fevereiro, 2022 • 19:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No seguimento da seca que se tem feito sentir em Portugal Continental, o Governo decidiu, esta terça-feira, 1 de fevereiro, restringir o uso da água das barragens. O Ministro do Ambiente e da Ação Climática considera o abastecimento público a prioridade e condiciona a produção de energia e a rega.

Na reunião interministerial da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, confirmou-se que "as condições meteorológicas não têm permitido a reposição natural dos volumes armazenados nas albufeiras e nas águas subterrâneas", e que "não haverá precipitação significativa no próximo mês", afirma o Governo em comunicado.

Por motivo de os armazenamentos das bacias hidrográficas se encontrarem abaixo da média, suspendeu-se a produção de hidroeletricidade em algumas barragens (Alto Lindoso/Touvedo, Alto Rabagão, Vilar/Tabuaço, Cabril e Castelo de Bode), e a rega na Albufeira de Bravura.

Relativamente ao setor agrícola e aos aproveitamentos hidroagrícolas, o Ministério da Agricultura refere em comunicado que "se reforçará a sua monitorização, assim como a das barragens de natureza privada". Ficou ainda decidido dar continuidade aos projetos que visam a "captação e transporte de água e aquisição de equipamentos para abeberamento de gado", a instalação de "pontos de água ou cisternas associadas a albufeiras de águas públicas, garantindo, assim, uma rede de suporte em situações de contingência de seca", e o "acompanhamento da evolução do estado das culturas ao nível das Direções Regionais de Agricultura".

Quanto às medidas administrativas dos regimes de apoio aos agricultores, definiu-se "fazer o levantamento das medidas de caráter administrativo nos regimes de apoio aos agricultores para mitigar o impacto da seca na atividade agrícola", "solicitar à Comissão Europeia a redução das taxas de controlo, a autorização para reforço dos adiantamentos das medidas de apoio às superfícies e a simplificação da atribuição dos adiantamentos, em linha com as medidas de exceção tomadas no quadro do apoio aos impactos da pandemia", dar "continuidade da execução da medida de apoio à eletricidade verde", e abrir em fevereiro "o Programa de Desenvolvimento Rural, no valor de 2,5 milhões de euros, para a aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos nos aproveitamentos hidroagrícolas".