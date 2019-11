Secretária de Estado pede sistema fiscal mais justo para ajudar investimento

A nova secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, marcou presença no congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo (APAVT), onde elencou alguns desafios que o turismo enfrenta. Uma dessas questões está relacionada com as infraestruturas.

“Temos de saber gerir as portas de entrada em Portugal em três perspetivas. Por um lado, uma melhoria continua, melhorando as infraestruturas já existentes. Mas não só. Temos de capacitar os agentes que gerem estas infraestruturas. Temos de saber trabalhar com os operadores aéreos incentivando-os a aumentar rotas, para trazer mais turistas para Portugal”, um trabalho “que envolve uma negociação diária”, disse Rita Marques, durante a cerimónia de abertura do 45º Congresso da APAVT, na Madeira.

Um outro desafio está relacionado com o aumento do valor médio da estadia em Portugal. Por outro lado, há também a questão da capacidade de investimento. “É mais do que notório que as empresas agudizam ao nível fiscal. O ministro da Economia tem apontado a necessidade (…) de procedermos a um alívio fiscal. Isto é especialmente importante quer para as empresas quer para os empresários. Queremos um sistema fiscal mais justo, que possa potenciar maior investimento no turismo. É um desafio transversal a toda a economia”.

Um último desafio prende-se com os recursos humanos. “Temos de atrair jovens para estas profissões e capacitar os que já estão connosco”.