Secretária de Estado quer que hostels deixem de ser alojamento local

A secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, defendeu esta tarde no Parlamento que os hostels que venham a ser constituídos após a aprovação das alterações à atual legislação deixem de ser considerados como estabelecimento de alojamento local, de acordo com o jornal Eco.

Ana Pinho terá defendido que estes estabelecimentos passem a obter uma licença de utilização turística. Algo que até aqui não acontece, uma vez que os hostels são considerados alojamento local.

A governante defendeu ainda, de acordo com o Jornal de Negócios, que os municípios devem poder aplicar quotas ao alojamento local. Além disso, disse, que os registos e as licenças que existem não devem poder ser transmissíveis no caso de se verificar uma transmissão do imóvel.