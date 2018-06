Secretário de Estado confirma garrafa de gás solidária em 2018

O secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, confirmou esta terça-feira no parlamento que a tarifa social no gás de garrafa será uma realidade em 2018, realçando que as empresas estão disponíveis para “suportar a tarifa”.

“Estamos a trabalhar com as autarquias para que a tarifa solidária seja uma realidade este ano. Há várias empresas que já mostraram interesse em participar. Estão elas próprias disponíveis para suportar a tarifa solidária. É algo que concretizaremos este ano, seguramente”, afirmou o governante, citado pela Lusa, em resposta ao deputado socialista Hugo Costa. Seguro Sanches não especificou quais são as empresas interessadas.

Além da Cepsa, parceira do governo no projeto-piloto que será lançado este ano para testar a garrafa de gás solidária, também a Rubis propôs ao governo, em agosto de 2017, um modelo de tarifa social com regras iguais para todos os operadores (ao qual nunca recebeu resposta), A empresa disse ao Dinheiro Vivo que não existe necessidade um projeto-piloto e que é contra o estabelecimento de preços máximos administrativos para o gás. Por seu lado, a Galp garantiu que “não foi contactada para aderir a qualquer iniciativa” de criação de uma botija social.

Em janeiro, fonte do governo já tinha confirmado ao Dinheiro Vivo que a garrafa de gás, a preços reduzidos, para as famílias mais carenciadas vai mesmo arrancar em 2018 com preços entre os 12 e os 15 euros. “O valor da botija social fica a cargo das empresas, que nos dizem que conseguem fazer preços próximos dos de Espanha”.

Anunciada a parceria com a Cepsa, que em 2017 entrou no mercado português de gás com um investimento de 20 milhões de euros, o governo está a preparar o projeto de regulamento que será colocado em consulta pública. A bola está agora do lado das autarquias. Muitas já mostraram interesse em testar a botija social, mas o Dinheiro Vivo sabe que o projeto só avançará em “determinadas áreas do país”.

Por seu lado, na semana passada a Cepsa deixou do lado do governo a responsabilidade de avançar já em 2018 o projeto de criação de uma botija de gás com tarifa social com um custo de 18 euros. Até agora, Seguro Sanches ainda não se pronunciou sobre esta proposta de preço para a garrafa solidária, mas a Cepsa garante que o mesmo “resulta das negociações com o governo, que ainda não estão finalizadas”. “Pensamos que neste altura esse preço poderia estar à volta dos 18 euros por garrafa. Esperamos que o projeto avance este ano. Estamos preparados para avançar quando nos derem luz verde”, disse Filipe Henriques, diretor do negócio do Gás do Grupo Cepsa em declarações ao Dinheiro Vivo.

Em reação, fonte do governo confirmou ao Dinheiro Vivo que este dossier se encontra neste momento em circuito legislativo, sendo necessária também uma articulação com as autarquias para o lançamento do projeto-piloto que a Cepsa espera que avance em 2018 e que terá a duração de um ano.

Depois disso, diz a empresa, segue-se um concurso público e a abertura da botija solidária a outros comercializadores de gás. De acordo com Ávaro Díaz Bild, presidente da Cepsa em Portugal, do lado da empresa já está tudo tratado: “Estamos preparados para começar. Já temos os sistemas prontos, já comercializamos a botija em Portugal e estamos à espera que o Governo finalize os detalhes administrativos do projeto. Não é tecnicamente fácil, porque é necessário definir muitas variáveis para que o sistema seja completo e para controlar o negócio”.

“Estamos preparados para começar assim que as condições estejam reunidas do lado do Governo português. Apresentámos a nossa proposta de garrafa solidária e definimos as normas de atuação para chegarmos ao mercado. O governo está agora a definir qual é o coletivo que vai ter direito à garrafa social e estamos a estabelecer um projeto-piloto para saber em que municípios vamos testar o modelo durante um período inicial que pode demorar cerca de um ano. A partir daí será lançado concurso público para os diferentes operadores no mercado poderem fazer as suas propostas e continuarem com o projeto a nível nacional e não só nestes municípios que vão servir de piloto”, explicou Filipe Henriques.

Questionado sobre se o projeto chegou a um impasse, o responsável da Cepsa garante que “as coisas têm avançado”. “Da nossa parte trabalhamos para desenvolver os sistemas e agora estamos à espera de mais definições e timings para podermos implementar no terreno a garrafa social. Há que definir quem são os utilizadores que têm direito à garrafa social, garantir que possam comprar nos pontos de venda estabelecidos, e que compram a um preço perfeitamente estabelecido. Tudo isto tem de estar controlado para evitar a fraude, para sabermos quem comprou, quem tem direito e a que preço tem direito”.

De acordo com a Lusa, Esta rede de distribuição do gás solidário terá de ser equacionada juntamente com as autarquias, isto é, terá de ser projetada à margem da tradicional rede de distribuição, enquanto os critérios de atribuição deverão ser semelhantes aos da tarifa social da luz e do gás natural, que atualmente beneficiam cerca de 840 mil famílias.

Jorge Seguro Sanches foi ouvido na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, na sequência de requerimentos de vários partidos, sobre rendas no setor elétrico, gás de botija e interligações no setor.