Secretário de Estado quer mais peso da Economia nas garantias às exportações

O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, defendeu esta quinta-feira um maior peso do Ministério da Economia e “não apenas” das Finanças na tomada de decisão sobre garantias às exportações. “Peço desculpa aos meus colegas do Ministério das Finanças, mas é preciso mais ‘som’ de Economia na decisão, e não apenas ‘som’ do Tesouro”, disse Eurico Brilhante Dias sobre o processo de atribuição de garantias.

O governante referia-se ao processo decisório no âmbito do Conselho de Garantias Financeiras à Exportação e ao Investimento, criado pelo Governo em junho de 2018, que segundo Brilhante Dias “procura dar um som diferente à análise de cada um dos pedidos específicos de garantia soberana, particularmente em diversificação em terceiros mercados”.

Referindo que o instrumento de seguros de crédito “nunca deu resultados negativos, nem no período da ‘troika’, nem antes, nem depois”, Eurico Brilhante Dias disse que Portugal não pode “ter uma base de clientes nos seguros de crédito que é de apenas 1.500 exportadores”, quando “o país tem 22 mil exportadores”.

“Estes sistemas de cobertura de risco, essencialmente para países terceiros, fora dos países da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico], são aqueles que nos permitem garantir risco político, risco do cliente, em mercados onde nós temos que dar maior apoio às empresas para promover transações”, disse o secretário de Estado.

O seguro de crédito permite às empresas prevenir perdas associadas aos negócios, ou seja, ter cobertura em caso de não pagamento pelo cliente, sendo usados pelas empresas que exportam para países terceiros. “Isto é algo que nós temos que mudar”, concluiu, no encerramento do Fórum Capitalizar, que decorreu hoje em Lisboa.