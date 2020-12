Sector automóvel ameaça com desinvestimentos em Portugal por causa dos impostos dos híbridos

Helder Pedro ACAP

Os construtores automóveis presentes em Portugal podem começar a "repensar os investimentos industriais no país" caso o mercado das vendas recue de forma drástica por causa do corte nos benefícios fiscais dos carros híbridos, ameaçou o representante das empresas do setor e do comércio automóvel em entrevista conjunta ao Jornal de Negócios e à Antena 1.

De acordo com Helder Pedro, o secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a redução dos benefícios fiscais para a compra de híbridos, medida que foi aprovada no novo Orçamento do Estado de 2021, podem levar os fabricantes a reduzirem investimentos no país.

"Um construtor poderá repensar os investimentos industriais no país" num cenário em que haja uma redução drástica do mercado automóvel português, diz o responsável na entrevista.

Recorde-se que nas votações finais do OE2021, no final de novembro, o Parlamento aprovou uma limitação aos incentivos fiscais dos carros híbridos e híbridos 'plug-in'. A proposta que passou veio do PAN.

O partido Pessoas, Animais, Natureza argumenta que a redução dos benefícios a este tipo de veículos deve-se ao facto de os híbridos não terem autonomia suficiente e de serem ainda pouco eficientes do ponto de vista ecológico. Ou seja, os híbridos não são assim tão amigos do ambiente para beneficiar de um regime fiscal tão favorável como o que está ainda em vigor.

O líder da ACAP considera que a alteração à lei por iniciativa do PAN "terá um forte impacto nas vendas deste tipo de veículos".

Este tipo de carros que combinam motor movido a combustível e energia elétrica vale cerca de um quinto do mercado em Portugal. "Neste momento são cerca de 20% as vendas de híbridos e híbridos plug-in e certamente reduzir-se-á para menos de metade", prevê Helder Pedro, segundo o Negócios.

Recorde-se que o PAN avançou com a proposta para cortar nestes benefícios fiscais, mas à última hora suavizou um pouco a sua proposta, alargando o número de beneficiários da benesse fiscal.

A ACAP não aceita e diz que a alteração à lei foi um "erro grosseiro". Na mesma entrevista, Helder Pedro diz que vai fazer queixa à Provedora de Justiça e à Comissão Europeia.