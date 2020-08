Eventos em protesto no Terreiro do Paço. “O que sentimos? Angústia”

O sector de eventos iluminou o Terreiro do Paço, em Lisboa, para pedir medidas de apoio ao sector sem atividade desde o arranque da pandemia. Há um ano as 170 empresas associadas da Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE) tinham uma faturação superior a 130 milhões de euros, agora mais de metade não tem liquidez para pagar salários em agosto e setembro.

“Estamos aqui hoje para protestar por medidas adequadas a um setor que está completamente parado, vivemos momentos de grande angústia, há várias empresas com quebras de faturação superior a 80%. Falamos de milhares de técnicos de som, iluminação, vídeo, riggers, stagehands, entre outros profissionais. Há pessoas a passar fome! Este é um setor que não está em retoma, ou seja, não há uma data definida para a sua reabertura, nem uma posição concreta por parte do Governo quanto às medidas a adotar para mitigar os danos causados nesta indústria, que tem feito um elevado esforço financeiro para manter postos de trabalho e as respetivas estruturas. Precisamos urgentemente de apoio porque temos todo um setor em risco de sobrevivência”, explica Pedro Magalhães, Presidente da APSTE, citado em nota de imprensa.

O Terreiro do Paço, espaço que habitualmente recebe espetáculos de luz, foi o local escolhido para o protesto de um sector que pede medidas específicas do Governo para mitigar o impacto económico na pandemia. No local foram colocadas várias instalações compostas por FlightCases, com os logotipos de cada empresa, criando uma mancha visual que cobria a Praça do Comércio.

“O video mapping, reproduzido nas fachadas do Terreiro do Paço, teve um conjunto de imagens, vídeos e frases que refletem o estado de espírito do setor e demonstram o apagão económico que o mesmo está a sentir”, refere a associação.

“Há pessoas a passar fome! Este é um setor que não está em retoma, ou seja, não há uma data definida para a sua reabertura, nem uma posição concreta por parte do Governo quanto às medidas a adotar”

Pedem o prolongamento do lay-off simplificado até final do ano; isenção de TSU (incluindo os não abrangidos pelo lay-off e sócios gerentes); extensão das moratórias para, pelo menos, um ano; suspensão do pagamento por conta; linhas de crédito sem juros para todas as empresas do sector, independentemente da sua dimensão e do seu CAE; isenção de IUC e seguros (estendendo o prazo do seguro) para viaturas não utilizadas devido ao lay-off até dezembro), adiamento do pagamento do IMI (a ser diluído nos próximos anos); a criação de parcerias com centros formação regionais enquadradas nas necessidades das empresas para formação dos colaboradores entre outras medidas.

O sector quer ainda que seja definido um CAE para os eventos, “com criação de um contrato coletivo de trabalho específico para o setor, à semelhança do Turismo, que observe, entre outras características, a flexibilização do horário, nomeadamente as horas de entradas e saídas, carga horária diária e o descanso semanal não obrigatório ao fim de semana.”

Os eventos foi um dos primeiros sectores a serem afetados pela pandemia do novo coronavírus, obrigando ao cancelamento em catadupa de eventos e conferências, com impacto na ordem dos 250 milhões, segundo estimativas de março da APECATE.

O ano passado 170 empresas associadas representaram uma faturação superior a 130 milhões de euros. “Agora, 56% destas não têm liquidez para pagar os salários nos meses de agosto e setembro”, diz a APSTE.

Esta semana foi aprovado a restituição do montante equivalente ao IVA não dedutível com despesas relativas à organização de eventos, abrangendo organizadores de congressos, feiras, exposições, seminários, conferências e similares, cuja dedutibilidade é limitada a 50%.

O montante global máximo dos pagamentos a efetuar no âmbito desta medida tem o limite de seis milhões de euros.