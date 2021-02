Segmento hospitalar puxa pelas vendas de sapatos impermeáveis

A indústria do calçado, a exemplo de outras relacionadas com a moda, foi uma das mais duramente afetadas pela pandemia. Mas há segmentos de mercado a crescer, precisamente, à "boleia" da covid. É o caso dos sapatos impermeáveis que valem já quase 3% das exportações do setor quando, há 20 anos, não chegava sequer a 1%. Em 2020, Portugal vendeu ao exterior 5,6 milhões de pares de socas, galochas e outros produtos em borracha e plástico, no valor global de 43,3 milhões de euros.

Estes são números do Instituto Nacional de Estatística e que revelam um aumento de 22,8% em volume e de 20,7% em valor desse segmento. Na prática, foram exportados, no ano passado, um milhão de pares e 7,5 milhões de euros a mais do que no período homólogo. O Reino Unido é o principal destino, com 10,3 milhões de euros, a que se seguem França e Espanha, com 8,1 e 6,3 milhões de euros. Alemanha e Holanda fecham o top 5 de mercados, sendo que, em conjunto, os cinco países são responsáveis por 75% das exportações de calçado impermeável.

Para o diretor de comunicação da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS), esta é uma performance que se insere na estratégia de diversificação do setor, historicamente muito concentrado na produção de calçado em couro, e que tem vindo a fazer "esforços significativos" para alargar a sua oferta a novos segmentos, que "têm vindo a ganhar relevância" nas exportações nacionais. Basta ter em conta que, em 2000, o couro originava 91,6% das exportações totais de sapatos portugueses, agora está abaixo dos 87%.

E em ano de pandemia, essa realidade acentuou-se, reconhece Paulo Gonçalves, em especial na procura de calçado para fins específicos, designadamente na área da saúde, que teve uma "grande procura", levando mesmo "muitas empresas a apostarem em novos segmentos de produtos para irem ao encontro da procura", diz.

É o caso do grupo AMF que entrou no segmento da saúde, em 2020, através da sua fábrica de Vila do Conde, a Aloft, especializada na produção de componentes e de calçado injetado, em regime de private label. E se o segmento das solas se ressentiu com a crise (uma quebra da ordem dos 30% face ao ano anterior), já as socas e galochas cresceram mais de 20%, fazendo com que a Aloft fechasse o ano com 5,7 milhões de euros de vendas, 5,5% acima de 2019.

A Aloft, em Vila do Conde, produz socas e galochas em pvc © Direitos Reservados

"A Aloft conseguiu já volumes interessantes e as perspetivas para 2021 são muito fortes", admite o responsável da empresa, Albano Fernandes. Um negócio assente nas Washy Clogs, socas que a empresa produzia para um grande grupo de retalho na área do desporto, mas que redirecionou para os segmentos de saúde e hospitalar, entre outras atividades, já que se trata de um produto leve, com características antiderrrapantes, e lavável à máquina a 60 graus.

A própria AMF, que dá emprego a 150 pessoas em Guimarães, onde faz calçado técnico, não injetado, para indústrias várias, também cresceu muito, acima de 20%, para 15,5 milhões de euros. "Houve determinados produtos de nicho, como as nossas botas para eletricistas, que têm proteção contra alta tensão, ou para bombeiros, cujas vendas dispararam em 2020", diz Albano Fernandes.

O mais curioso é que foram novos produtos criados por causa da pandemia que acabaram a impulsionar a faturação do grupo. "Fizemos máscaras sociais, certificadas para nível 2, com nível de proteção superior a 95%, e acabaram por ser as máscaras que nos permitiu chegar a muitos distribuidores com uma alternativa de negócio. Foi isso que nos manteve em contacto com eles e, por arrasto, levou á compra de outros artigos", diz o empresário, sublinhando que as máscaras ToWorkFor pesaram cerca de 10% no volume de negócios da AMF. E em preparação, para chegada ao mercado nos próximos meses, está a coleção de calçado injetado, em poliuretano, da ToWorkFor. ALbano fernandes está "muito otimista". "Estamos a crescer a dois dígitos tanto na AMF como na Alof, neste primeiro trimestre, as perspetivas são muito boas, admite.

Também a Procalçado registou um aumento da procura dos seus produtos, em especial da componente profissional, que vende sob a marca Wock. "Crescemos em todos os segmentos em que operamos, embora a moda tenha sido o que cresceu menos. O calçado de saúde foi um produto muito requisitado", diz José Pinto, presidente da Procalçado, que fechou o ano com vendas de 24 milhões de euros, mais 20% face ao ano anterior. Além da Wock, a Procalçado, que dá emprego a 340 pessoas, faz solas e componentes para a indústria e tem a Lemon Jelly, a sua marca de botas e galochas, com aposta na sustentabilidade, reintroduzindo desperdícios e calçado velho no processo de fabrico, o que tem gerado grande aceitação junto dos consumidores. "Estamos a recolher os proveitos dos investimentos que fomos fazendo nos últimos anos porque as pessoas procuram cada vez mais materiais alternativos."