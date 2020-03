Segunda escola fechada em Portimão

A Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo Professor José Buel, em Portimão, fechou devido ao risco de propagação de coronavírus em Portugal. É nesta escola que a mãe da adolescente de 16 anos diagnosticada com o novo coronavírus dá aulas.

O encerramento da escola Professor José Buel segue-se ao fecho da Escola Secundária Teixeira Gomes, em Portimão, onde a jovem estuda. Recorde-se que esta família esteve de férias em Itália, onde terá contraído a doença.

Não está colocado de lado o encerramento ou suspensão das aulas nas escolas onde estudam as irmãs da adolescente infetada.

Às duas as escolas fechadas em Portimão, juntam-se mais duas na Amadora: a Básica 2-3 Roque Gameiro e a Secundária da Amadora.

Estão ainda fechadas todas as escolas nos concelhos de Felgueiras e Lousada.

Suspensas estão as aulas na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no Instituto de Ciências Abel Salazar e na Faculdade de Farmácia, no Porto.

Soma-se ainda todos os estabelecimentos da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, que gere o Instituto Universitário de Ciências da Saúde, em Gandra, no distrito do Porto, e o Instituto Politécnico de Saúde do Norte (que integra a Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, em Vila Nova de Famalicão, e a Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa, também em Gandra.

O polo de Gualtar da Universidade do Minho, em Braga, foi também fechado.