Segunda fase de modernização do terminal de contentores de Alcântara lançada amanhã

Terminal de Contentores de Alcântara.

A Administração do Porto de Lisboa (APL) e a Yilport-Liscont assinam amanhã, 14 de junho, o protocolo para lançamento da segunda fase do projeto de modernização e aumento de eficiência operacional do Terminal de Contentores de Alcântara. Este investimento está integrado na Estratégia para o Aumento da Competitividade dos Portos do Continente - Horizonte 2026 e prevê 122 milhões de euros de investimento privado.

A segunda fase do projeto prevê a construção do novo edifício de Manutenção e Apoio, repavimentação da restante área do terminal e renovação do parque de espera.

"Com este projeto o Porto de Lisboa pretende modernizar e melhorar a eficiência operacional do Terminal, as condições de segurança e a sustentabilidade ambiental das operações, nomeadamente através de uma forte redução de emissões de CO2", avança o Porto de Lisboa em comunicado.

Carlos Correia, presidente da APL, citado no comunicado, destaca que "este é mais um importante marco para o Porto de Lisboa e para o país, sendo o concretizar de uma obra da maior importância estratégica nacional, a modernização do Terminal de Contentores de Alcântara traduz um plano de investimentos que visa obter ganhos de competitividade e de sustentabilidade e, consequentemente, o reforço do posicionamento do Porto de Lisboa no contexto das rotas marítimas transatlânticas e europeias".

Recorde-se que o investimento "Modernização e Aumento de Eficiência do Terminal de Contentores de Alcântara" prevê um investimento privado de 122 Milhões de Euros, estando integrado na Estratégia para o Aumento da Competitividade dos Portos do Continente - Horizonte 2026.