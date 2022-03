Segunda fase do Programa Alojamento Estudantil com 154 manifestações de interesse

Programa conta com 375 milhões de euros âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. © Photo by MARTTI KAINULAINEN / AFP

A segunda fase do Programa Alojamento Estudantil a Custos Acessíveis teve 154 manifestações de interesse que vão agora apresentar a candidatura ao financiamento de 375 milhões de euros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

De acordo com um relatório preliminar divulgado esta sexta-feira pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, depois de terem sido recebidas 202 manifestações de interesse na primeira fase, foram agora selecionadas pelo painel independente 154 propostas para a segunda fase.

O programa conta com os 375 milhões de euros disponíveis através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para alargar a oferta de camas a preços acessíveis nas residências para estudantes.

No entanto, as propostas que foram selecionadas, com projetos para várias cidades do país, superam esse valor, representando um custo total de cerca de 476 milhões de euros.

Por isso, as entidades escolhidas devem agora apresentar as candidaturas a financiamento, com vista ao apoio público no âmbito do PRR, na segunda fase que decorre entre 15 de abril e 2 de maio.

Em maio, essas candidaturas serão analisadas numa terceira fase do programa que inclui também a negociação e contratação dos projetos.

Só depois, na quarta fase, é que os "contratos-programa" começam a ser executados, com avaliações anuais e a possibilidade de reprogramação a partir de 2023 para assegurar a conclusão nos prazos definidos.

O Programa Alojamento Estudantil a Custos Acessíveis vai permitir criar 14.222 novas camas nas residências para estudantes do ensino superior e reabilitar 6501 já existentes.