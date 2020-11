Segunda vaga antes do previsto vai afetar mais Orçamento deste ano do que o de 2021

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, discursa durante o debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 28 de outubro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O ministro das Finanças reconhece que a chegada, antes do esperado de uma segunda vaga de covid-19 vai afetar mais o Orçamento do Estado para este ano do que para 2021, mas não vê, para já, necessidade de retificar as contas.

"A evolução da pandemia e o crescimento do número de casos ocorreu mais cedo do que era previsível e esperava-se que fosse na transição do outono para o inverno e não logo no início do outono", começou por indicar o ministro João Leão em reposta à deputada do CDS-PP, Cecília Meireles, na audição na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças no âmbito do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"Essa diferença de evolução não é especialmente relevante a afetar a perspetiva do Orçamento de 2021, mas o facto de ter acontecido mais cedo, isso sim, afeta mais o Orçamento de 2020 do que 2021", referiu o titular das Finanças.

João Leão deixou, no entanto, a garantia de que as projeções inscritas no OE2021 permite acomodar o impacto da pandemia no primeiro semestre do próximo ano. "Esse cenário prevê que a pandemia terá uma evolução significativa durante todo o primeiro semestre não muito diferente do atual em que a pandemia condiciona a atividade económica", referiu o ministro, que sublinhou o facto de existirem notícias "positivas do lado das vacinas".

Para já sem retificativo

A deputada centrista Cecília Meireles insistiu na necessidade de um retificativo. "É possível acomodar o que poderá acontecer até ao final do ano com a segunda vaga a iniciar-se mais cedo?", perguntou a parlamentar.

"Este ano aprovámos um orçamento suplementar e não temo previsto um orçamento retificativo, mas temos salientado sempre que num quadro de grande incerteza que vivemos nunca podemos excluir à partida que isso seja necessário", sublinhou João Leão.

O ministro assume a mesma posição que manifestou na entrevista ao Dinheiro Vivo, não afastando um acerto no orçamento de 2021.