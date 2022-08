Segundo apoio de 60 euros pago às famílias que recebem prestações mínimas

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho © ANDRÉ KOSTERS/LUSA

A segunda tranche do apoio de 60 euros já começou a ser paga às 298 500 famílias que recebem prestações sociais mínimas, confirmou o Dinheiro Vivo junto do Ministério do Trabalho depois de a notícia ter sido avançada pela Lusa. Em julho, este subsídio, que é pago de uma só vez e de forma automática, chegou aos bolsos dos 770 mil beneficiários da tarifa social de eletricidade. Ao todo, a medida abrange um milhão e setenta mil agregados familiares.

Questionado se esta ajuda é para voltar a ser alargada, tendo em conta a subida continuada dos preços dos alimentos e da energia, o ministério disse apenas que, para já, não há informação. À Lusa, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, afirmou que "as medidas serão avaliadas no conjunto das medidas que serão discutidas em setembro". Recorde-se que o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, em julho, durante o Debate do Estado da Nação, no Parlamento, um novo pacote de apoios às famílias e empresas, em setembro.

O apoio de 60 euros foi lançado, inicialmente, no final de março mas apenas para os beneficiários da tarifa social de eletricidade. Depois foi alargado, em abril, às famílias que recebem as prestações sociais mínimas. Entretanto e face à escalada inflacionista, o primeiro-ministro decidiu, no final de junho, prorrogar a medida, com uma segunda tranche de 60 euros para estas famílias mais carenciadas.

O Governo estimava gastar cerca de 55 milhões de euros com esta medida, mas como o apoio foi estendido aos beneficiários de outras prestações mínimas sociais, o montante subiu para 64 milhões de euros. Com a prorrogação da medida, o valor duplicou para 128 milhões de euros.