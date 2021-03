Segundo confinamento com menor impacto económico, prevê ISEG

(Imagem de arquivo) © Miguel Pereira / Global Imagens

O segundo confinamento terá menos impacto na economia portuguesa do que o primeiro. O Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) antecipa esta sexta-feira uma redução "ainda elevada" do produto interno bruto no primeiro trimestre em comparação com o período homólogo de 2020 A diminuição do consumo privado será o principal fator a justificar esta previsão.

"Para um conjunto de restrições de atividade semelhantes, estamos longe das quedas e dos valores negativos atingidos em abril do ano anterior", assinala a síntese de conjuntura do ISEG relativa a fevereiro. No primeiro confinamento, que afetou sobretudo o segundo trimestre, a economia portuguesa recuou 16,3% face ao período homólogo de 2020, um dos piores desempenhos da União Europeia.

O menor impacto do segundo confinamento na economia "deverá decorrer da menor novidade da situação e de uma forma mais eficiente de atuar, neste contexto, por parte das empresas não sujeitas a restrições", acrescenta o documento.

O ISEG chama a atenção para as "descidas significativas dos indicadores de confiança dos setores do comércio a retalho e dos serviços, os mais atingidos pelo confinamento e encerramento de atividades". Mesmo assim, "os valores registados ficam longe dos mínimos de abril ou maio passados". O encerramento destas atividades tem contribuído para a descida do consumo privado.

Cenário praticamente inverso vivem os setores da indústria e da construção, "bastante menos atingidos" em comparação com o primeiro confinamento.

"O indicador de confiança na construção também desceu um pouco, mas é dos menos negativos. Inversamente, o indicador de confiança na indústria, que se tem mantido relativamente estável, com pequenas oscilações, desde julho, subiu de forma moderada em fevereiro, o que de certo modo define uma maior resiliência deste setor no presente contexto", atenta este instituto.

A resistência da indústria e da construção também se explica com o decréscimo homólogo "muito ligeiro", de cerca de 1,3%, do consumo de energia em janeiro e fevereiro. Em abril e maio de 2020, o consumo de energia nestes setores tinha recuado 13% nos dois meses.

As previsões do ISEG, ainda assim, têm de ser lidas com cautela: "a evolução do Investimento é de momento incerta, assim como o contributo da procura externa".