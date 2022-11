Segundo pagamento do PRR deve chegar este mês

O presidente da Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, Pedro Dominguinhos © Rita Chantre/Global Imagens

O segundo pagamento a Portugal, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) deve chegar ao nosso país ainda este mês. A indicação é do presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR, Pedro Dominguinhos, que em entrevista ao Negócios e à Antena 1, revelou que Portugal cumpriu uma série de marcos e metas, estabelecidos pela Comissão Europeia.

Para além deste segundo "cheque" - resultado do segundo pedido de pagamento que o Governo português entregou à Comissão Europeia em setembro -Pedro Dominguinhos adiantou que, no decorrer dos primeiros três meses de 2023, um novo pedido de reembolso vai ser submetido a Bruxelas.

"Até agora, temos um adiantamento, o primeiro pedido de pagamento e está submetido o segundo pedido de pagamento e estou convencido de que, durante o mês de novembro, haverá uma resposta da Comissão Europeia. E no primeiro trimestre de 2003, vamos submeter um novo pedido de reembolso", explicou do presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR.

Este segundo pagamento tem um total de 1,8 mil milhões de euros (1,7 mil milhões de euros em subvenções e 109 milhões de euros em empréstimos) e refere-se ao cumprimento de 20 marcos e metas.

Já o primeiro "cheque" que chegou a Portugal em maio, foi emitido com o valor de 1,16 mil milhões.