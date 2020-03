Seguradora GamaLife ambiciona liderança do mercado nacional

A GamaLife – Companhia de Seguros de Vida, plataforma europeia de seguros, acaba de se estrear no mercado português focada no ramo vida. A nova seguradora resulta da aquisição da GNB Seguros Vida ao Novo Banco, concluída em outubro do ano passado.

Segundo avança em comunicado a aquisição da GNB Seguros Vida é o início de um plano mais amplo de consolidação no mercado de seguros de vida, sendo o objetivo tornar-se “um verdadeiro líder no mercado segurador português”.

“A nova identidade da empresa e a adoção universal da marca GamaLife cimenta o nosso compromisso para com os nossos clientes, o Novo Banco como nosso principal parceiro comercial e o mercado português como um todo”, adianta Matteo Castelvetri, CEO do grupo GamaLife, em comunicado.

Com sede em Lisboa, a seguradora vai atuar no mercado nacional através de uma parceria com o Novo Banco, distribuindo os serviços da GamaLife na sua rede comercial de 401 agências, nomeadamente produtos de proteção e poupança e reforma.