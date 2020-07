Seguradoras alargam a voluntários infetados apoios previstos no Fundo Solidário

As compensações do Fundo Solidário criado pelas seguradoras para apoiar os familiares de profissionais que tenham morrido após contraírem a covid-19 no exercício de funções foram alargadas a profissionais infetados durante trabalho de voluntariado, foi hoje anunciado.

“Para além das compensações devidas aos familiares de profissionais dos setores já anteriormente delimitados, que venham a falecer com a doença covid-19, foi decidido alargar o apoio às pessoas que, fazendo parte do elenco de profissões e setores delimitados no ato de constituição do Fundo, o façam em regime de voluntariado e contraiam a doença”, anunciou hoje a Associação Portuguesa de Seguradores (APS).

Segundo refere, “a estas pessoas será atribuído um subsídio diário, em caso de internamento em unidade hospitalar, o qual será majorado caso tenha havido necessidade de internamento em unidade de cuidados intensivos”.

Em comunicado, a APS explica que “esta decisão de reforçar o apoio às pessoas que desempenham funções nestes setores em regime de voluntariado deve-se ao facto de, precisamente por serem voluntárias, terem menor proteção social se contraírem a doença, não estando abrangidas pelo regime de doenças profissionais”.

De acordo com a associação, foi também decidido alargar o período temporal de apoio do Fundo até ao final de 2020″.

Com o valor inicial de 1,5 milhões de euros, o Fundo Solidário constituído pelas seguradoras na APS apoia os profissionais da área da saúde, medicina legal, farmácias, investigação científica ou que trabalhem em laboratórios de análise na área da microbiologia, infecciologia e epidemiologia ligados à covid-19, assim como os profissionais das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros voluntários e profissionais das Forças Armadas, da emergência médica e da proteção civil.

Abrange ainda os profissionais mobilizados por entidade pública para a prestação dos serviços de prevenção, socorro e combate à covid-19 ou que atuem, enquadrados por entidades públicas, como voluntários nestas áreas, e os profissionais de gestão e manutenção de infraestruturas críticas de saúde e de suporte e apoio aos profissionais de saúde, tais como transporte de produtos biológicos destinados à avaliação laboratorial e tratamento de resíduos hospitalares.

Também cobertos estão os profissionais e voluntários das atividades de apoio a lares de idosos, das organizações de apoio a pessoas com deficiência ou que integrem os serviços da rede nacional de cuidados continuados integrados, assim como dos serviços funerários.

